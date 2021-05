L’indipendentismo batte un colpo: nasce “Est Ora” 

Inviato

Marrubiu. L’arte giapponese di riparare i cocci con l’oro si chiama kintsugi , e una traduzione diretta in sardo non esiste. Magari potranno coniarla i protagonisti del coordinamento “Est Ora”, che hanno scelto come simbolo un’anfora segnata da cicatrici dorate che raccontano la sua storia: qualcosa ha mandato in pezzi l’unità originaria, qualcuno si è sobbarcato la fatica di rimettere tutto insieme.

Metafora fin troppo leggibile dell’indipendentismo sardo, che tra afflati unitari e spaccature velenose viaggia da sempre su un ottovolante impazzito. Ora il regno dei ragni che cerca di ricucire un’area in apparenza dispersa è formato dai partiti Irs e Progres, e dal coordinamento “Torra!”: «Questo non è un partito unico, tantomeno un cartello elettorale», giurano i fondatori durante la presentazione nel parco di Zuradili, davanti a un centinaio di militanti. «Ci mettiamo a disposizione per realizzare un luogo di dialogo aperto a tutti, e creare una comunità politica sulla base di comuni denominatori che necessitano di una riscrittura condivisa».

Un lungo silenzio

L’irruzione di Est Ora nel dibattito regionale consente all’indipendentismo di battere un colpo dopo anni di silenzio: soprattutto la batosta delle Regionali 2019 aveva portato molti attivisti a ripiegare lontano dall’impegno politico. «Ma è arrivata l’ora di una ripartenza dell’indipendentismo organizzato», riflette Franciscu Pala, «serena ma inesorabile. Niente fretta, nessuna promessa, lavoriamo in silenzio e con calma».

Pala fa parte di “Torra!”, a sua volta una sigla giovane in quest’area politica, ma più di 20 anni fa fu tra gli ideologi di Irs (i “tre Franciscos”, con Frantziscu Sanna e Franciscu Sedda), che insieme a Gavino Sale diedero vita a una nuova stagione nella battaglia per la Repubblica di Sardegna. Tra le cicatrici ideali di quell’anfora frantumata, la più marcata è forse quella che ricorda la scissione di Irs da cui, dieci anni fa, nacque Progres: rivedere i due partiti insieme in questo esperimento assume un significato particolare. «Quello fu un trauma per tutti noi», ricorda oggi Simone Maulu, portavoce di Irs: «Quando l’indipendentismo era all’apice delle sue forze ha subìto un tentativo di distruzione del movimento. Il tempo ha chiarito molte cose, siamo qui dopo anni di dialogo discreto, di riavvicinamenti umani, di chiarimenti politici. Ora possiamo dire di aver elaborato il lutto. E siamo sempre quelli che hanno difeso la Sardegna dai soprusi della classe politica italiana, dalle incursioni mafiose nel campo dell’energia, dall’industria inquinante. Quelli che lottano per i diritti dei pastori, per una mobilità dignitosa, per una sovranità fiscale, energetica e alimentare».

Il percorso

«Non sappiamo ancora dove ci porterà questa elaborazione», ammette il segretario di Progres Adriano Sollai, «ma di certo non faremo mai compromessi con chi non riconosce il diritto dei sardi ad autodeterminarsi, e chi ha permesso un governo eterodiretto dell’Isola». Il riferimento ai sardisti è esplicito: «Hanno abdicato alla loro storia, il vero potere oggi lo esercita la Lega. Col Psd’Az non abbiamo alcun rapporto».

Mano tesa invece verso tutta la galassia indipendentista: «Stiamo rimettendo in rete protagonisti storici di questa area – sottolinea Edoardo Figus, di “Torra!” – ma anche persone che non avevano mai incrociato il nostro percorso». La piccola platea sul prato di Zuradili lo conferma: volti giovani si mescolano a quelli di militanti di lunga data, tra cui alcune figure storiche come Gavino Sale e Bettina Pitzurra. «Il nostro orizzonte immediato è il confronto con Progres e Irs – riprende Figus – ma il dialogo è aperto a tutti gli altri soggetti».

Lo strumento di dialogo privilegiato sarà il blog Helis (che prende il nome dal grido di battaglia della Sardegna giudicale), in rete da qualche settimana e già molto attivo. Ma ci saranno anche altre iniziative, soprattutto se il Covid consentirà di tornare a riunirsi. Perché l’unico “oro” che riattacca i cocci dell’anima e della politica è la vicinanza, lo sguardo diretto, la fiducia. Vale per gli indipendentisti, e non solo.

Non sappiamo dove porterà questa elaborazione, ma di certo non faremo mai compromessi con chi consente che la Sardegna sia eterodiretta da forze italiane