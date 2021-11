L’India scopre il pecorino romano 

Potere di Whatsapp e dei social media. Più di un anno fa - nel cuore del lockdown – in India ha fatto il giro degli smartphone un video di cucina: la ricetta della pasta cacio e pepe, piatto tipico della cucina laziale sconosciuto a quelle latitudini. La magia della pasta dura che si trasforma in una crema avvolgente ha conquistato tutti. E così è saltato il tappo: da quel momento lo sconfinato mercato indiano si è accorto del pecorino romano, ingrediente fondamentale per condire i tonnarelli, ma non solo. Negli ultimi mesi l’interesse per i formaggi, in una nazione che fin qui era abituata a mangiare paneer – un prodotto a metà tra la ricotta e il formaggio fresco, coagulato senza caglio animale – è decollato. Tanto che nei giorni scorsi si è occupato del boom anche The Guardian.

Le richieste

Una mattina il telefono di Namrata Sundaresan, fondatore di un caseificio artigianale a Chennai, nel sud del Paese, ha iniziato a squillare senza sosta. «Decine di clienti mi chiamavano per chiedermi il pecorino. Sono rimasto davvero sorpreso perché questo tipo di formaggio non è molto conosciuto in India», ha raccontato al quotidiano inglese, «sarebbe stato impensabile qualche anno fa».

Questo perché per decenni il mercato indiano è stato dominato da fette di formaggio fuso a basso costo, e anche i benestanti si sono sempre accontentati di prodotti di scarsa qualità. Ma ora il palato indiano si sta aprendo alle contaminazioni europee. E i caseifici locali hanno cominciato a produrre mozzarella, stracciatella, burrata, gruviera. E, appunto, il pecorino.

Di recente il giornale indiano The Hindu ha raccontato la storia della congregazione benedettina di Vallombrosa, che durante il lockdown ha cominciato a produrre e spedire in tutta la nazione una decina di tipi di formaggi fatti dai monaci, nel loro convento di Bangalore. Tra questi c’era ovviamente il pecorino.