L’indagine milionaria finisce nel nulla 

Migliaia di ore di conversazioni intercettate (attività costata almeno 300 mila euro), quasi un milione di euro di consulenze pagate dalla Procura, gli alberghi Romazzino, Cala di Volpe, Pitrizza e Hotel Cervo sotto sequestro per settimane con pesanti danni d’immagine per la Costa Smeralda, tutto dentro un caso giudiziario che sta per tagliare il traguardo dei dieci anni di “vita”. E ieri il pubblico ministero Ilaria Corbelli ha dato un nuovo colpo di maglio al fascicolo sul presunto sistema corruttivo della Costa Smeralda, perché è passato troppo tempo dai fatti indicati nei capi d’imputazione. La pm ha chiesto al Collegio del Tribunale di Tempio di dichiarare l’estinzione di tutti i capi d’imputazione (tranne uno) per la prescrizione dei reati.

Nessuna associazione

Una parte degli illeciti ipotizzati era già stata falcidiata dalla prescrizione davanti al gup, in particolare quelli edilizi collegati all’ampliamento degli hotel della Sardegna Resort (Hotel Cervo e gli altri). Sempre in fase gup era caduta l’associazione a delinquere per gli 11 imputati e ora il pm dice che è inutile andare avanti per i reati di corruzione e abuso d’ufficio, se non per un solo episodio. Nell’arco di diversi anni si è assistito alla demolizione del fascicolo sul presunto sistema corruttivo di Porto Cervo, ossia sull’ipotesi di un’azione illecita condotta (sia a livello comunale, che regionale) dai vertici della società che controlla la Costa Smeralda. Una presunta azione corruttiva orchestrata per ottenere i permessi edilizi di ampliamento degli hotel, prima del miliardario Tom Barrack e ora del Qatar. La progressiva destrutturazione dell’impianto accusatorio è iniziata dal 2015, quando la Cassazione segnalò (valutando i sequestri degli hotel) che i presupposti per contestare i reati edilizi erano quasi inesistenti.

«Siamo innocenti»

Prescritta la presunta corruzione dei membri della Commissione paesaggistica regionale, prescritti gli episodi che chiamano in causa l'ex comandante della Polizia locale di Arzachena, Giovanni Mannoni (per il quale in fase di udienza gup il pm aveva chiesto il proscioglimento per insussistenza delle accuse) resta solo la contestazione della presunta corruzione per il rilascio (da parte del Comune) delle concessioni di ampliamento degli hotel. Ieri la penalista Antonella Cuccureddu, legale del manager Mariano Pasqualone (ex ad di Sardegna Resort) ha detto: «Nel fascicolo ci sono gli elementi per un’assoluzione nel merito». Altri legali dovranno dire se i loro assistiti (tra i quali l’ex senatore di Forza Italia, Franco Carraro) accettano la prescrizione. La risposta arriverà il 16 dicembre.