«L’incubo secche dopo il dragaggio» 

I fenici dicevano che per navigare è sufficiente seguire le stelle ma non a Sant’Antioco dove la laguna è piena di trappole. Secche e bassi fondali rappresentano il timore di turisti e diportisti che affrontano il canale occasionalmente, ma anche dei pescatori che la laguna la conoscono bene.

Il percorso

Nei giorni scorsi un peschereccio di Calasetta, il San Giorgio, ha rischiato grosso, proprio davanti al lungomare e solo per un soffio è riuscito ad evitare di rimanere incagliato in un basso fondale. Tutto questo nonostante i lavori di escavo realizzati due anni fa e che avevano l’obiettivo di rendere più sicura la navigazione del canale. «È già difficile per noi che per lavoro, il canale lo affrontiamo tutti i giorni - dice Nando Farci, 60 anni - figuriamoci per chi si improvvisa con un motoscafo e un gommone per la prima volta. Abbiamo visto incagliarsi anche imbarcazioni di livello. Quando vai a toccare con la chiglia a con il motore, sono danni che costano. Più che concentrarsi sul fondale, avrebbero dovuto migliorare le segnalazioni, invece, come sono state piazzate, traggono in inganno e se non hai il gps con la rotta tracciata, è quasi sicuro che finisci in secca. Capita spesso che qualcuno chieda aiuto proprio perché si è incagliato. Questa laguna è piena di secche e fondali che affiorano a pelo d’acqua».

Il dragaggio

Un lavoro che ha creato grande delusione tra i frequentatori della laguna, tragitto fondamentale per andare da Sant’Antioco verso Calasetta ma anche Portoscuso e Carloforte. Percorrere il canale significa accorciare il tragitto ed evitare di circumnavigare l’isola, anche per recarsi verso la costa di Teulada e Sant’Anna Arresi. Settecentomila euro sono stati spesi per l’escavo, per il quale l’inutilità denunciata dai pescatori è legata ai fenomeni naturali che in laguna hanno fatto sin da subito restringere il canale. Il finanziamento era legato ad un accordo tra il Comune di Sant’Antioco e la Provincia Carbonia-Iglesias. «Appena conclusi i lavori dell’escavo, circa due anni fa, ancora stento a crederci, ma anche io con la mia barca mi sono incagliato - dice Mauro Pintus - roba da non crederci perché si può dire che sono nato in questa laguna, sia io che i miei fratelli. Se prima si rischiava, oggi hai la certezza quasi matematica che andrai a incagliare. I lavori anziché semplificare, hanno peggiorato la situazione. Dal giorno, mi sono dovuto tracciare la rotta con il gps. Non si può più uscire senza. Navigare a vista non esiste proprio. e segnalazioni sono poche e troppo distanti l’una dall’altra». Dodici boe per lato non hanno risolto il problema. Anche il detto dei fenici, ovvero il seguir le stelle per navigare non va bene. Gli occhi vanno tenuti fissi sul fondale marino.