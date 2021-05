«L’incubo è finito, ora si riapre» 

Mezz’ora prima di mezzogiorno un giovane armato di chitarra intona “ Libertà ”, di Gaber, nel piazzale del Bastione; mezz’ora dopo, i rintocchi della campane della Cattedrale sembrano segnare l’ora della rinascita. «Finalmente!». Il ritorno alla zona gialla accende gli entusiasmi: baristi e ristoratori esultano come fosse una vittoria sportiva. Tirano fuori sedie e tavolini per non farsi trovare impreparati all’appuntamento con la parziale libertà riconquistata. Che in tempo di Covid corrisponde al nuovo via libera al servizio al tavolo - anche se per ora soltanto all’aperto - e con il limite delle 22.

Ottimismo di maggio

L’ultima domenica arancione è baciata dal sole e benedetta da chi ha iniziato il conto alla rovescia. «Non vedo l’ora!». Non ha neanche bisogno di pensarci Massimo Damiano, titolare del Bistrot 4 Mori, a Castello. Dietro la benda sorridono di certo come lui, che risolleva la serranda dopo un anno: «Senza gli universitari e gli ospiti dei b&b non avrebbe avuto senso tenere aperto. Adesso non dormo la notte per l’agitazione. È come iniziare da capo». Da Pani e Casu basterebbero i volti sgargianti del direttore Giuseppe Deplano e della dipendente Laura Pasci: «Siamo felicissimi, dopo quasi due mesi di attesa è una grandissima conquista», commentano mentre sistemano tavolini e gazebo davanti al locale. «Ci godiamo questo importante traguardo, il prossimo sarebbe abolire il coprifuoco, o almeno spostarlo alle 23». Da Cagliari proseguiamo al nord, con l’entusiasmo che si perde durante il tragitto.

L’iniziativa

L’iniziativa di Giovanni Ruggeri, titolare del ristorante-pizzeria Maddalena, a Capoterra, che ha deciso di mettere i suoi tavolini a disposizione dei colleghi privi di spazi all’esterno, fa il giro dell’Isola. «Un’iniziativa onorevole, se qualcuno prende esempio anche qui a Sassari mi prenoto», scherza Gianluca Elia, titolare dell’omonima trattoria in via Giovanni Marghinotti. È tra gli esclusi di questa prima fase gialla: «Avendo solo la sala interna dovrò continuare con l’asporto. Chi è abituato a zappare e sa quanto è bassa la terra non ha difficoltà a chinarsi, aspetto arrivi anche il mio turno». Nel frattempo escogita il piano B: «Sto pensando di associarmi a qualche bar senza cucina ma con spazio all’aperto». Anche nel capoluogo c’è chi spera nel buon cuore del vicino: «Abbiamo avuto la concessione per tre tavolini, pochi per coprire anche solo le spese fisse del locale», spiega Ilio Todde, proprietario dell’Oca bianca, che lancia l’esca al vicino: «Ha cento tavolini, se vuole, io sono pronto ad approfittarne».

Il risveglio

In piazza Yenne c’è chi tira fuori gli arredi, e chi conta le ore: «Finalmente si riparte, ci sono i presupposti per programmare una stagione al cinquanta per cento ma duratura, considerando contagi in calo e le vaccinazioni che procedono», riflette Giuseppe Giamberduca, titolare dell’Isola del gelato. «In attesa di riprendere i ritmi abituali sono arrivati i bollettini per il suolo pubblico, con gli importi dimezzati ma comunque pesanti soprattutto per le piccole realtà. È una vittoria parziale, ma egoisticamente non posso che essere felice». La chiusura è di Alberto Melis, titolare dell’Antica Cagliari e di altri due locali: «Uno dovrò tenerlo chiuso, e poi c’è il problema del coprifuoco alle 22 che considerando le abitudini dei sardi significa rinunciare a una buona parte del fatturato. Aspettiamo ulteriori alleggerimenti affidandoci al buon senso dei politici».

