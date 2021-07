L’incubo di un’altra estate senz’acqua 

Puntale come un orologio svizzero, con la seconda allerta estiva per le alte temperature lanciata lunedì dalla Protezione civile, a Nuoro e Mamoiada ritorna l’incubo di un’estate al secco. Nuoresi già preoccupati e pronti a tirare fuori bacinelle, bidoni e pentole per immagazzinare acqua ed evitare di rimanere a secco, come già accaduto lo scorso anno.

Il guasto

L’incubo si materializza quando il sindaco di Mamoiada, Luciano Barone annuncia l’ennesimo imprevisto: una rottura lungo la condotta che collega l’acquedotto del paese, in zona Murrone, con il capoluogo. L’incidente si somma alla sospensione dei lavori di rifacimento della rete colabrodo, per un pre-contenzioso con la ditta appaltatrice. I disagi in città, per il momento, sono limitati e durano poche ore. E Abbanoa infatti fa sapere che i problemi non sono riconducibili alle «dispersioni denunciate dal sindaco di Mamoiada che non hanno pregiudicato l’operatività dell’acquedotto». Il rischio però riguarda le prossime settimane.

La nuova rottura

«Purtroppo è un brutto film già visto, quello dell’adduttrice Janna ’e Ferru-Mamoiada-Nuoro, che da giorni è penosamente collassata, come oramai da tempo accade con consuetudine e regolarità, causando non pochi disservizi, esattamente nel tratto che è in attesa di intervento da anni», denuncia il sindaco di Mamoiada Luciano Barone che parla del nuovo guasto. «La vicenda è nota, perché nella fase iniziale di avvio dei lavori, abbiamo subito assistito ad un blocco del cantiere che perdura, a causa di un pre-contenzioso tra l’impresa esecutrice dei lavori di sistemazione della condotta ed il gestore unico. Così – aggiunge – lo scenario è sempre lo stesso». Il timore è che si ripresenti la situazione dell’agosto 2020, quando i rubinetti dei nuoresi e dei mamoiadini restò a secco per quasi una settimana e il sindaco Barone, insieme al primo cittadino di Nuoro Andrea Soddu aveva deciso di firmare una dura ordinanza contro Abbano. Ora dal Comune arriva un avviso chiaro per il gestore unico della rete idrica sarda: «Certamente non assisteremo immobili all’inerzia e per contrastare condotte gravemente inadempienti e danno per i cittadini siamo pronti a far scattare una denuncia».

Il servizio a rischio

Ancora non è chiaro quanto sia grave la perdita a Murrone ma la situazione, secondo Abbanoa, «non pregiudica l’operatività dell’acquedotto. Gli interventi eseguiti, in corso e programmati sull’acquedotto Jann’e Ferru sono molteplici: è stata rifatta la tratta urbana di Nuoro compresa tra il serbatoio di Cucullio ed il serbatoio di Biscollai, ed è stata sostituta la tratta in zona Golotorno, in territorio di Mamoiada, dove si verificavano le rotture. A Monte Orottu, in territorio di Mamoiada - aggiungono da Abbanoa - sono in corso lavori per ulteriori 2, 3 chilometri. Infine, per ulteriori 4 chilometri verso il potabilizzatore di Jann’e Ferru è stata appena aggiudicata la gara per la progettazione» . Intanto, proprio oggi, Abbanoa avrà un incontro per risolvere i pre-contezioso che ha bloccato i lavori della nuova condotta a Monte Orottu in territorio di Mamoiada.

Fabio Ledda

RIPRODUZIONE RISERVATA