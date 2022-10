L’incubo della Sla, i soldi non bastano 

“Un aiuto, un aiuto concreto”. Sono le parole, metalliche, di un comunicatore alfabetico attivato dagli occhi, pieni di vita, di Giancarlo Foddai, 47enne sassarese, dal 2020 allettato a causa della Sla. Ed è il movimento oculare, l’unico ancora concessogli dalla sclerosi laterale amiotrofica, ad articolare l’appello: aiutatemi ad avere un infermiere. «Lo seguono già in tre - spiega il fratello Massimo - ma il quarto non siamo in grado di pagarlo». Sono loro che, a turno e ogni giorno, accudiscono Giancarlo e vigilano sui ventilatori e le bombole che gli consentono di respirare, mangiare e sopravvivere. E di contenere le conseguenze di una malattia che distrugge i motoneuroni inchiodando la muscolatura scheletrica alla postura supina.

I conti

La spesa è di poco meno di 80mila euro annui, coperta solo in parte dalla Regione, per due professionisti, con il progetto “Ritornare a casa”, mentre il terzo viene pagato dalla pensione di Foddai. «Col quarto abbiamo utilizzato i risparmi. Ma ora i soldi stanno finendo e ci servono 19mila euro». Così le 24 ore di presenza dei sanitari potrebbero ridursi a 17, esponendo l’uomo, ex tappezziere a Predda Niedda, a trovarsi privo di un intervento salvavita. Azioni da esperti e che gli anziani papà Lorenzo e mamma Lina non possono compiere. «È come se fosse in rianimazione», chiarisce Graziella Pani, una delle infermiere che lo cura con dedizione dal 2020. Ed è proprio lei a evidenziare la necessità di una presenza assidua inserendo una cannula nella trachea di Giancarlo e rimuovendone le secrezioni. Sono sempre gli occhi, e la voce filtrata da un software, ad allertare l’infermiera, due luci mobili che ogni tanto si velano. «Può essere molto emotivo - spiega Graziella - ma non ha mai scaricato sugli altri la sua condizione. Resta sempre sorridente e positivo».

La solidarietà

Qualche giorno fa lo sembra più del solito grazie alla visita dei soci del Fiat 500 Club Florinas che gli hanno portato in dono oltre 900 euro di medicinali non coperti dal Sistema sanitario nazionale. «Vogliamo creare - afferma Roberto Vannini, vicepresidente del club- una rete con altre associazioni per aiutarlo tutti assieme». Intanto Giancarlo si commuove guardando sul cellulare le 500. «Quattro anni fa - ripercorre Massimo l’iter implacabile della Sla- ha cominciato a zoppicare, poco dopo a dover usare le stampelle, il deambulatore, a finire sulla carrozzina. Poi mani e piedi si sono ritratti». Ma non la sua volontà, né la fede in un domani solidale. “Un aiuto concreto”, ripete la voce dello sguardo. “Grazie mille”.