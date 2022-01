L’incognita Covid con il Sassuolo in vista 

Mazzarri è stato chiaro nella sala conferenze dell'Olimpico: «Avessimo avuto 6-7 punti in più in classifica, avremmo affrontato con altro spirito la gara col Sassuolo. Magari lo faremo, ma con quei giocatori che hanno giocato meno. Dobbiamo concentrarci sul campionato». Quindi domani a Reggio Emilia scenderà un Cagliari totalmente inedito, con l'impiego delle seconde linee (quelle rimaste a disposizione in un gruppo che a Roma si è presentato con ben undici assenti) e diversi Primavera. Tra gli altri, in rampa di lancio ci sono Radunovic, Obert, Ladinetti e Gagliano. Possibile, poi, che Mazzarri mandi in campo anche Carboni e Pavoletti, due “titolarissimi” che però saranno costretti a saltare per squalifica la sfida di domenica contro la Viola.

Prima Bellanova e Lovato, poi Aresti e infine Grassi, fermato proprio poco prima di raggiungere l'aeroporto di Elmas dove lo aspettavano i compagni. Sono quattro i giocatori cui il Cagliari ha dovuto rinunciare dopo il giro di tamponi effettuato ad Asseminello tra venerdì e sabato. A loro si aggiunge Oliva, che è rimasto in Uruguay dopo le vacanze natalizie proprio perché positivo al Covid e ancora in attesa del via libera da parte delle autorità sanitarie locali. Tutti asintomatici e vaccinati, i quattro rossoblù, come da protocollo, rimarranno in isolamento domiciliare per una settimana, prima di poter effettuare il tampone di controllo. Bellanova e Lovato dovranno attendere venerdì, Aresti e Grassi sabato: in caso di tamponi negativi, potranno subito essere reintegrati nel gruppo squadra e mettersi a disposizione per la gara con la Fiorentina. Scontata, quindi, l'assenza domani in Coppa. Per tutti gli altri, la procedura richiede una serie di controlli quotidiani. Come ieri, quando i rossoblù, prima dell'allenamento, si sono sottoposti a tamponi, risultati, come domenica mattina a Roma, tutti negativi.

Niente pause, il Cagliari va di corsa. Messa via la sconfitta di Roma, in casa rossoblù si guarda avanti. Domani c'è la sfida di Coppa Italia a Reggio Emilia contro il Sassuolo, con in palio i quarti della seconda manifestazione nazionale. Ma è inutile dire che l'attenzione va tutta alla partita di domenica alla Domus contro la Fiorentina, con Mazzarri che spera di poter recuperare qualcuno dalla infinita lista degli assenti. A partire dal gruppo di rossoblù messi fuori causa, proprio alla vigilia della trasferta giallorossa, dalla positività al Covid.

L'attesa

Intermezzo di Coppa

Testa al campionato

Ma, come detto da Mazzarri, l'attenzione principale va alla gara di domenica alla Domus (inizio ore 12,30) contro la Fiorentina di Italiano. Anche per questo, la trasferta di Reggio Emilia si svolgerà tutta in giornata: partenza al mattino, gara (inizio ore 17,30, diretta su Italia 1) e rientro in sede in serata. Senza escludere che alcuni dei titolari che verranno tenuti a riposo restino a lavorare ad Asseminello.

Anche perché dall'infermeria non ci sono novità: anche ieri il vicecapitano Ceppitelli (che ha saltato le ultime tre gare) ha lavorato in personalizzato e Ceter ha proseguito con le terapie per curare il fastidio al ginocchio.

