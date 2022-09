L’incendiario patteggia la pena 

Prima ha effettuato una consistente donazione ad un’associazione che si occupa di Protezione civile e tutela boschiva, poi ha patteggiato un anno e dieci mesi di reclusione, con pena sospesa, per aver causato incendi in alcune giornate di forte vento e temperature molto alte. Matteo Atzeni, barracello ventisettenne di Vallermosa, ha chiuso il proprio procedimento penale concordando la pena. Il suo avvocato difensore, Mauro Cuccu, si è messo d’accordo con il pubblico ministero, la sostituta procuratrice Rossella Spano, e alla fine il patteggiamento è stato accolto dalla giudice del Tribunale, Lucia Perra.

Le indagini

A coordinare le indagini che avevano portato all’identificazione del presunto incendiario erano stati gli uomini dell’Ispettorato del Corpo forestale di Iglesias e Cagliari, a partire dal maggio dello scorso anno. Quattro mesi di verifiche e pedinamenti per raccogliere elementi utili a comprendere chi ci fosse dietro alcuni incendi. Alla fine, su disposizione del Gip, il 27enne era finito agli arresti domiciliari nella primavera di quest’anno, su ordine di custodia cautelare, poiché sospettato di aver messo a segno incendi a Vallermosa e Siliqua.

Gli incendi

Incensurato, ex barracello e poi dipendente di un supermercato, Matteo Atzeni era stato sospettato di almeno otto incendi, ma poi al termine delle indagini gliene sono stati addebitati molti meno. Alcuni dei roghi avevano infatti metodologie comuni: inneschi sistemati nelle cunette di strade ad alta percorrenza. I sospetti sul 27enne erano emersi dopo i controlli su un fuoristrada che, a quanto pare, avrebbe

Alla fine, con il deposito della decisione del giudice, il procedimento si è chiuso con un patteggiamento concordato dall’avvocato Cuccu con il pm Spano. Per far ottenere all’indagato una notevole contrazione della pena, di partenza molto alta per gli incendi dolosi, è stato tenuto conto del comportamento di Atzeni. Nei mesi successivi all’incriminazione, infatti, l’ex barracello ha concretamente aiutato – anche con una importate donazione certificata – un’associazione operante nel servizio di Protezione civile, proprio nel settore degli incendi. Una scelta, in qualche modo, di risarcire un danno che è stata tenuta in considerazione.

