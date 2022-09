L’incendiaria insospettabile 

La segnalazione arrivata al 113 era molto precisa: una donna stava cercando di appiccare un incendio in via dei Conversi. Quando gli agenti della Squadra volante hanno raggiunto la zona, hanno trovato la persona descritta in un terreno incolto: aveva in mano un accendino e stava tentando di dar fuoco alle sterpaglie secche. I poliziotti si sono avvicinati, impedendo che potesse succedere il peggio: il forte vento di maestrale avrebbe certamente alimentato il rogo, con delle conseguenze difficilmente ipotizzabili vista la vicinanza anche di diverse abitazioni. La donna, Giovanna Massenti, 61 anni, ex tecnico di radiologia da non molto in pensione, è stata arrestata con l’accusa di tentato incendio.

Nessuna parola

Accompagnata in questura, non ha saputo motivare il suo gesto. Su disposizione della pm Ginevra Grilletti è stata poi arrestata: ieri mattina, durante il processo per direttissima, la giudice Stefania Selis ha concesso alla 61enne i termini a difesa come richiesto dall’avvocata Maria Chiara Pinna. La prossima udienza è stata fissata per il 27 settembre: la pensionata è tornata in libertà con l’obbligo di firma. Anche davanti alla giudice non ha detto niente sul perché stesse per appiccare un incendio.

La telefonata

Il pronto intervento dei poliziotti delle volanti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, è stato possibile grazie alla tempestiva segnalazione da parte di un abitante della zona. L’uomo ha notato i movimenti della donna in un terreno pieno di sterpaglie. Ha visto che armeggiava con un accendino e si è preoccupato. La telefonata al 113 ha consentito agli agenti di arrivare sul posto in pochissimi istanti: il testimone è sempre rimasto in contatto con la centrale operativa per raccontare cosa stesse accadendo ed eventuali spostamenti della signora. Non è escluso che la pensionata, apparsa anche in stato confusionale, volesse eliminare le erbacce e le sterpaglie senza però mettere in conto le possibili conseguenze. Ora la legale di Giovanna Massenti avrà una settimana di tempo per studiare il caso e la strategia difensiva da adottare.