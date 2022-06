L’Imu rimpingua le casse  

Con l’acconto del prossimo 16 giugno gli oristanesi verseranno (o dovrebbero versare) alle casse comunali 700 mila euro per la nuova Imu, nata dalla fusione con la Tasi. Il conto totale annuo, al saldo del prossimo dicembre sfiorerà 1,5 milioni di euro sempre che paghino tutti i proprietari delle seconde case e delle prime di lusso (che in città non sembrano esistere), magazzini, scantinati e terreni edificabili. In passato un contribuente su tre saltava il pagamento e di questo solo un terzo rispondeva alla chiamata dell’Agenzia Entrate – Riscossione.

I dati

L’Imu che va al Comune è solo una parte dei 5 milioni di euro che costituisce il monte Imu della città da dividere tra Stato e enti. L’obbligo riguarderà circa 7000 oristanesi, cittadini che hanno appartamenti diversi dalla prima casa, locali che ospitano uffici, proprietari di alberghi, terreni edificabili e capannoni industriali. L’aliquota ordinaria è del 10,6 per cento in linea con città capoluogo come Firenze, Napoli, Torino e anche Nuoro e Sassari, meno Cagliari che fa pagare un punto in meno, il 9,6 per cento. Secondo un’elaborazione del Servizio lavoro, coesione e territorio della Uil in media un oristanese con l’acconto Imu paga 462 euro, in un anno 924 euro (146 euro in meno della media nazionale). Il conto sale per le prime case di lusso e l’acconto passa a 1.946 euro e il totale a 3.892. In realtà da queste tre categorie incassa molto poco considerato che in città esiste un solo fabbricato codificato come villa.

Gli incassi

«Le detrazioni e le aliquote sono state interamente confermate quindi contiamo di incassare quanto gli anni pre Covid», fanno sapere in Municipio. Chi possiede una seconda pertinenza dell’abitazione principale della stessa categoria catastale (cantine, garage, posti auto, tettoie) dovrà versare con l’aliquota delle seconde case, con un costo medio annuo di 55 euro in perfetta media nazionale. «Avremmo preferito – commenta Ivana Veronese della Uil – che sull’Imu il Governo avesse proceduto con il rinvio del pagamento dell’imposta in virtù dell’emergenza sanitaria ma al tempo stesso comprendiamo anche il fatto di non privare i Comuni di una liquidità importante per erogare servizi essenziali che mai come in questo momento sono fondamentali». E ancora: «Contemporaneamente sarebbe necessaria la riforma del catasto attesa da più di 30 anni. Bisognerebbe ripartire da una revisione dei valori catastali vecchi, iniqui e che non corrispondono al reale valore degli immobili. Questa riforma non dovrà comportare maggiori rilievi ma una più equa ripartizione del prelievo fiscale sugli immobili». Ovviamente accompagnando queste proposte ad una lotta all’evasione fiscale sulla tassazione immobiliare che ogni anno produce al Comune un minor gettito di quasi 350 mila euro rispetto alle previsioni. Una lotta che finora non ha prodotto grandi risultati. Anche azionando le azioni giudiziarie il recupero è pari a un terzo della somma evasa senza contare le spese per l’accertamento e la riscossione che il Comune è costretto a pagare all’Agenzia incaricata della riscossione.