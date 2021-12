L’Imu cresce per finanziare nuove assunzioni 

Tari e Irpef restano invariate, così come i costi degli altri servizi comunali, sale invece l’Imu sulle seconde case. Un aumento dello 0,4 per cento che farà incassare al Comune 570mila euro: tutte risorse destinate a finanziare l’assunzione di nuovi dipendenti necessaria per far fronte alla carenza d’organico in Comune. È una delle novità contenute nel bilancio di previsione approvato in largo anticipo dalla Giunta, in vista della discussione finale in Consiglio il 20 e 21 dicembre: «Questo ci consentirà di programmare e investire le risorse da inizio anno», commenta il vicesindaco e assessore al Bilancio Tore Sanna.

Il piano

Il rincaro dell’Imu - che scatterà da gennaio del prossimo anno - toccherà solo chi ha una seconda casa, sulla prima abitazione resta l’esenzione. Un aumento che di fatto per i quartesi sarà di poche decine di euro: per una casa da 70 metri quadrati, per esempio, si pagheranno 18 euro in più all’anno, aumento che sale a 35 euro se si tratta di un pentavano. «Una sorta di tassa di scopo, finalizzata esclusivamente all’assunzione di nuovo personale in Comune», precisa il sindaco Graziano Milia, «non un solo centesimo del maggior gettito Imu sarà utilizzato per altre spese», assicura. Rincaro che si tradurrà in un incasso totale per il prossimo anno di 570mila euro, dedicato per rinforzare gli uffici del Comune e la squadra della Polizia locale: con le risorse introitate saranno infatti assunti otto nuovi vigili urbani, sette funzionari tra amministrativi e tecnici - di cui uno dedicato all’edilizia scolastica - e un diplomato.

Le tariffe

Invariate le altre tasse comunali, compresa la Tari. «Nonostante le tante difficoltà e le emergenze siamo riusciti a non aumentare di un centesimo la tassa sui rifiuti», dice il vicesindaco Sanna. Stesse tariffe anche per il canone unico patrimoniale e di quello per la concessione per l’occupazione degli spazi comunali, compresa la tassa sui passi carrabili reintrodotta quest’anno dopo oltre un decennio di assenza. Così come non è stato previsto nessun aumento per le aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef, e per i costi dei servizi a domanda individuale: dalla mensa scolastica all’utilizzo degli impianti sportivi, sino alla scuola civica di musica.