L’impresa del lavoro Storie di donne  padrone di se stesse 

Autodeterminazione è stata la parola chiave del convegno “Il lavoro delle donne è un’impresa. Storie di imprenditoria femminile”, promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Nuoro, Lorena Paola Urrai, e organizzato con la collaborazione dell’associazione Voltalacarta al teatro Tonio Dei di Lanusei il 1 maggio, nell’ambito delle Celebrazioni per i 150 della nascita di Grazia Deledda. Storie di otto donne che, in tempi e modi diversi, si sono affermate facendo della consapevolezza il punto di forza contro le difficoltà che ogni donna si trova ad affrontare, nel lavoro e non solo. Esempi anticipati da quello della scrittrice Premio Nobel, raccontata dalla saggista Neria De Giovanni nel suo essere stata, oltre che grande scrittrice, risoluta promotrice di se stessa.

Arte

Donne che raccontano altre donne, attraverso il filtro dell’arte. È il caso di Elena Mulas, tessitrice di Urzulei, che insieme ad altre ventiquattro artigiane sarde ha preso parte al progetto “Andando via”, dal titolo dell’ultima opera d’arte pubblica di Maria Lai, dedicato alla Deledda e realizzato accanto alla chiesa della Solitudine. «Una grande emozione per me dare vita alle figure femminili deleddiane che l’artista di Ulassai ha interpretato con il suo inconfondibile tratto». Autodeterminazione come accettazione del proprio corpo. La stilista Silvia Blumenthal ha scelto di creare abiti per donne “normali”, che rifiutano i dettami di un mercato che crea falsi modelli di bellezza. «Modelli che creano nelle donne, soprattutto le più giovani, un pericoloso senso di inadeguatezza, con conseguenze che portano spesso a gravi problemi psicologici», ha raccontato. «Per me la bellezza è verità».

Visioni

Autodeterminarsi è un percorso complesso, soprattutto se si è mamme. Lo racconta molto bene il corto “Mamme fuori mercato” presentato a Lanusei dalla regista nuorese PJ Gambioli. Prendendo spunto dal film, la presidente di Ogliastra inForma Rita Concu ha lanciato una provocazione. «Essere madri è un valore aggiunto, dovrebbe far parte del curriculum». Concu ha raccontato che la sua storia di imprenditrice del terzo settore comincia proprio «quando è nato Luca e ci siamo trovati ad affrontare le difficoltà della sua condizione di bambino autistico; un ostacolo che è diventato il punto di partenza di una storia di vittoria, grazie alla mia famiglia e alla rete di persone che ci ha sostenuto».