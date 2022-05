L’imprenditrice Adamo all’Istruzione  

Una nomina (lampo) nel segno della continuità. Neanche 48 ore dall'addio di Rita Dedola, il sindaco nomina la sua sostituta: è Marina Adamo, 50 anni, imprenditrice, esperta nelle settore delle nuove tecnologie informatiche, sposata e un figlio. Paolo Truzzu le ha attribuito l’assessorato agli Affari Generali, con deleghe al Provveditorato ed Economato, Decentramento, Servizi Demografici, Elettorali e Cimiteriali, Pubblica istruzione, Rapporti con l'Università, Politiche Giovanili e Pari Opportunità. «Sono emozionata, sento un grande senso di responsabilità legato a questo incarico e al passaggio di testimone. Conosco da tempo Rita Dedola, una persona di grande spessore umano, politico e professionale. Arrivare dopo di lei è un compito impegnativo», dice la neo assessora raggiunta al telefono nel pomeriggio dopo il passaggio di consegne con l’avvocata Dedola.

Il debutto

Oggi pomeriggio la nuova assessora farà il debutto tra i banchi della Giunta a Palazzo Bacaredda, in occasione del Consiglio comunale. Una nomina in continuità con Rita Dedola, si diceva. Perché Marina Adamo, una candidatura alle comunali nel 2016, arriva dai Riformatori dove è cresciuta politicamente. «Da almeno 20 anni sono dentro questo gruppo politico che, come me, lavora per obiettivi. si parte dall’idea, si cercano le soluzioni, si arriva al risultato. In questo partito ci sono diverse figure che mi hanno accompagnata in un percorso di formazione politica e personale. Devo dire grazie a tante persone, ma se posso nominarne una questa è Roberto Frongia», uomo colto e raffinato, tra i cofondatori dei Riformatori, scomparso alla fine del 2020. «Sono certa che lui sarebbe orgoglioso di me per questo incarico».

Obiettivi

Da neo assessora agli Affari generali con delega all’istruzione, implementazione dei servizi digitali nella pubblica amministrazione e scuola sono gli obiettivi principali. «Soprattutto in questo momento in cui ci sono a disposizione le risorse del Pnrr per la transizione digitale, dobbiamo cercare di aumentare i servizi digitali per il cittadino», dice. E poi l’istruzione: «La scuola è una cosa che mi segna particolarmente per la formazione. Ho un figlio che va a scuola e mi rendo conto di quanto sia determinante la scuola per la crescita dei ragazzi. Far crescere sempre di più la scuola è uno degli obiettivi, ci tengo come mamma, come donna, come assessora».