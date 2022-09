L’imposta di soggiorno raddoppia 

L’imposta di soggiorno, dopo una stagione low cost, si appresta a raddoppiare. A ottobre entrerà in vigore il nuovo regolamento, con il listino prezzi aggiornato. I turisti che quest’estate hanno versato da un minimo di 30 centesimi a un massimo di 2 euro a pernottamento, dal prossimo autunno dovranno sborsare il doppio: un euro per bed and breakfast e case-vacanze e quattro euro per hotel quattro stelle. Con questa manovra il Comune conta di incassare due milioni e 200 mila euro l’anno. Il 2022, invece, si chiuderà con un gettito di circa un milione e 400 mila euro.

I commenti

Per gli operatori della vacanza non è stata una sorpresa. «L’amministrazione comunale ci aveva coinvolto a inizio estate per comunicarci l’aumento dell’imposta e l’intenzione di renderla flat, dunque senza differenze tra alta o bassa stagione», spiega Stefano Visconti, presidente provinciale di Federalberghi. «Niente di drammatico – prosegue – la questione importante, semmai, sarà come impiegare il gettito che è ingente e che ci auguriamo possa essere utilizzato per la crescita della destinazione. Attendiamo una convocazione in modo da fornire un contributo di idee».

I progetti

Il titolare della delega al Turismo, Alessandro Cocco, aveva già avuto modo di illustrare, a grandi linee, i progetti che potranno essere portati avanti grazie al tesoretto. «Un software per la gestione dei dati, la partecipazione alle fiere di settore e la promozione online», aveva detto. Oggi rassicura sul fatto che l’aumento non inciderà sulla domanda turistica e che la norma già indica gli ambiti di intervento che sono sostanzialmente tre. «Le iniziative in materia di turismo – elenca Cocco – la lotta all’evasione e la cura e il ripristino dei beni culturali e ambientali». Dal pagamento del balzello saranno esenti i minori entro i 12 anni, chi pernotta per garantire assistenza a persone ricoverate e il personale appartenente alle forze di polizia. Non si pagherà oltre le sette notti. «Gli effetti si vedranno nel 2023 – commenta Andrea Delogu, presidente della Fondazione Alghero – in ogni caso ci siamo adeguati ai livelli di altre cittadine turistiche e le maggiori risorse ci consentiranno di portare avanti diversi piani di promozione del territorio». Il capogruppo del Pd, Mimmo Pirisi, ritiene l’aumento eccessivo, soprattutto in questo momento storico, «comunque se aiuterà a migliorare i servizi ai turisti ben venga, ma devono essere ben chiari gli obiettivi. Queste entrate non devono finire all’interno dei vari capitoli di spesa degli assessorati, annacquate nelle varie voci di bilancio. Non avrebbe senso».