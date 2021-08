L’importanza di chiamarsi Mogol «Sardinia mia, profumo di eternità» 

Che ne sarebbe stato di quel falò sulla spiaggia del Poetto senza poter cantare “acqua azzurra, acqua chiara”? O le feste eleganti in Costa Smeralda che non contemplano le “emozioni” di seguire un airone sopra il fiume per poi ritrovarsi a volare, avrebbero avuto lo stesso successo? Difficile. E come immaginare una gita dai cavallini della giara di Gesturi, o sulla neve a Fonni, dove la comitiva non grida a squarciagola “le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse”, accompagnata da una chitarra che suona gli accordi semplici de “la canzone del sole”, per poi lasciarsi coinvolgere da un testo più impegnato che favoleggia di “una donna per amico”.

Esistono persone che si portano dietro un fardello di responsabilità: essere presenti nei nostri ricordi; aver contribuito a suscitare momenti belli, talvolta tristi, di sicuro intensi; saper trovare sempre le parole più giuste per descrivere i sentimenti. Queste persone sono poeti, autori, artisti. Tra queste persone, in Italia e non solo, c’è a pieno diritto Giulio Rapetti Mogol. Che di testi per le canzoni pop ne ha scritto un’infinità. Ogni brano un successo, una hit. Con Battisti, sodalizio storico, e poi con Mina, Marcella Bella, Mango, Celentano… meglio fermarsi qui, anche se per conoscere tutto l’elenco degli interpreti, si sa, paghereste un milione anche più e anche l’ultima Marlboro dareste via.

Una gran bella responsabilità.

«Eh sì. Ho ricevuto una notizia molto importante dall’Accademia della Crusca, la responsabile della lingua italiana: ha deciso di assegnare a me il premio Dante Alighieri. L’11 settembre a Ravenna. E ne sono felice. In precedenza ho avuto anche il “Premio Giacomo Leopardi”. Riconoscimenti al mio lavoro».

Complimenti! Lei è in Sardegna da qualche giorno, oggi sarà a Nuoro alla Pastorale per il Turismo. Che bilancio fa di questa estate particolare?

«Tanti concerti. Abbiamo coinvolto un pubblico numeroso, a Fiuggi c’erano circa cinquemila persone. Plauso a Gianmarco Carroccia, giovane e bravissimo artista, che tra l’altro ha la particolarità di cantare come Battisti e di assomigliarli pure fisicamente. Quando la gente lo sente, non ci crede!».

E come vi siete incontrati?

«Lui è diplomato alla mia scuola. Poi mi ha invitato a Sperlonga a fare uno spettacolo con lui, e da allora abbiamo cominciato a collaborare».

Per lei imbattersi in Carroccia sarà stato come fare un viaggio nel tempo. Cosa ha pensato?

«Ho cercato di capire chi fosse. Come cantava, le sue qualità. È un giovane al quale piace molto studiare, imparare, e soprattutto ha una bella voce che utilizza molto bene. Durante i concerti con l’orchestra la gente diventa “matta”: cantano tutti».

Nella sua scuola, il Centro Europeo di Toscolano, sono nati tanti talenti.

«La novità è che siamo diventati università. Abbiamo firmato una convenzione con la Gabriele D’Annunzio, ateneo di Chieti-Pescara. E il 24 del prossimo mese farò la prima lezione sulla scrittura poetica».

Cosa spiegherà ai suoi allievi?

«Intanto un dato: il 14 per cento degli italiani scrive poesie. Partirò col dire cosa significa scrivere una poesia: non è un’elucubrazione, malgrado il 90 per cento delle poesie lo siano. Ma detto in parole semplici: scrivere in versi è la lettura della bellezza della vita».

Bellezza della vita e dei luoghi, come nell’inno che ha scritto per la Sardegna.

«L’ho dedicato a questa terra splendida. “Isola azzurra terra di felicità, area leggera profumo di eternità”, le prime parole di “Sardinia Sardinia”. Risale al 2014, se non ricordo male. Avevo contattato persino l’assessore al Turismo di allora invitandolo a dialogare con le compagnie aeree e navali affinché il brano potesse suonare ogni volta che si sbarca in Sardegna. È bellissimo, no?! Un inno gioioso. E invece sotto questo profilo non è stato fatto niente».

È rimasto deluso?

«I Sardi amano questi versi. Malgrado qualcuno abbia sostenuto che avrei dovuto parlare di ciò che non funziona nel’Isola. Ma perché? Mi è dispiaciuto soprattutto per voi».

