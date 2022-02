L’importanza di chiamarsi Edy  «Alberto Sordi, non ti dimentico» 

Adesso è Ninni una donna sola ma forte nella deliziosa piece “Que serà” di Roberta Skerl assieme a Paolo Triestino, che è anche il regista e Roberto D’Alessandro e che arriva in Sardegna con quattro date per la grande prosa di Cedac Sardegna. Stasera alle 21 all’Oriana Fallaci di Ozieri, domani alla stessa ora al Civico di Alghero, lunedì alle 20,45 al Centrale di Carbonia e martedì alle 21 all’auditorium Nelson Mandela di Santa Teresa Gallura. Una storia di amicizia che commuove e fa battere il cuore.

Quella ragazzina con un cespuglio di capelli rossi e il sorriso timido che interpretava Soraya, lo aveva colpito subito tanto che affettuosamente l’aveva ribattezzata la Rita Hayworth de noantri. E da allora, di strada, Edy Angelillo, 61 anni ne ha fatta tantissima. Alzi la mano chi non se la ricorda nel ruolo di Irene la moglie del medico Lele nella prima stagione della fiction di Rai Uno “Un medico in famiglia” o accanto a Pippo Baudo come co conduttrice sul palco di Sanremo nel 1984.

Ci aveva visto giusto Alberto Sordi quando aveva lavorato con lei nel film “In viaggio con papà”.

Cinema, teatro, televisione e anche due dischi. Diciamo che nella sua carriera non si è fatta mancare niente.

«Esatto. Sono molto curiosa. Soprattutto all’inizio della mia carriera mi è piaciuto esplorare i vari settori. Poi la scelta è ricaduta sul cinema e il teatro. Ma resta la mia passione per il canto, mi piace tantissimo cantare».

La pandemia l’ha tenuta lontana dal palco per quasi due anni. Cosa le è mancato di più e cosa ha provato nel tornare in scena?

«Mi è mancato tutto, dal contatto con il pubblico ai viaggi in auto per raggiungere i diversi teatri. Il nostro è stato uno dei settori più colpiti da questa emergenza. Capisco che in queste situazioni ci sono cose più urgenti ma senza arte non c’è vita».

“Que serà” è la storia di una profonda amicizia.

«Filippo, Giovanni e Ninni si conoscono dai tempi del liceo e non si sono mai persi di vista. Questa è una commedia agrodolce e bellissima, dove si trattano temi importanti come l’eutanasia. Si ride tantissimo ma ci si commuove. Un testo dove c’è dentro tutto: dal comico, al brillante, al poetico».

La sua Ninni che donna è ?

«Una donna stremata dai problemi che ha in famiglia, con una madre malata, e che riesce a trovare un po’ di respiro solo quando vede i suoi due amici. Una donna sola, ma forte. Quando si trova davanti al problema, che non possiamo svelare, reagisce con grande forza, si tira su le maniche e va avanti. Giovanni invece reagisce come un bambino, è un omone grande e grosso che fa tenerezza con le sue fragilità. Lo stesso Filippo crolla. L’unico perno è Ninni che prende in mano la situazione».

Lei ha avuto la fortuna di lavorare con Alberto Sordi.

«Mi sono divertita tantissimo. Sembrava una vacanza! La mattina si dormiva fino a tardi per poi lavorare il pomeriggio e la sera. Nuotavo in piscina con Sordi. Mi resta il rammarico, se così si può dire, che ero molto giovane e non sono riuscita magari a chiedergli tante cose che avrei potuto imparare da lui».

