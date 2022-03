L’Ilva regina piega l’Idolo  

Idolo 1

Ilvamaddalena 2

Idolo (4-3-3) : Loi, P. Usai, Orrù, Staffa, Piroddi, Stochino, Traore (20’ st Cocco), Jammeh, Nieddu, Bonicelli (25’ st De Cillis), Manca (37’ st Matt. Usai). In panchina Marongiu, Lilliu, Cabiddu, A. Usai, John, Mar. Usai. Allenatore Masia.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis, Lena (37’ st Pirina), Malesa, Chiappetta, Di Pietro, Dombrovoschi, Lobrano, Gallo (37’ st Messina), Molina, Aiana (15’ st Cacheiro), Escobar. In panchina Esposito, Arricca, Serio, Tapparello. Allenatore Acciaro.

Arbitro : Fresu di Sassari.

Reti : nel primo tempo, 9’ Chiappetta, 17’ Aiana, 27’ Jammeh.

Note : espulso Staffa, ammoniti Molina, Orrù, Lobrano; recupero 0’ pt-5’ st; spettatori 200.

Arzana. Nel freezer dello Sturrusè l’Ilvamaddalena piega la resistenza dell’Idolo. Gli uomini di Acciaro vincono 2-1, confermando il ruolino di marcia inarrestabile: Manis e compagni sono al quinto successo di fila. Con una partita da recuperare, l’Ossese è a 2 lunghezze e il Taloro a 3. Recrimina per qualche occasione sciupata l’Idolo che ora, complice la vittoria dell’Arbus, vede allontanarsi l’obiettivo della salvezza diretta.

Primo tempo

Al 9’, nella prima vera azione la capolista accende l’incontro. Tra le larghe maglie della difesa di casa, in cui spicca l’assenza per infortunio del centrale Kamana, Aiana appoggia di testa per l’accorrente Chiappetta che emula l’intervento del compagno superando Loi. L’Idolo prova a riequilibrare il risultato, ma al 15’ Bonicelli si fa prendere dalla fretta e anziché servire i compagni liberi calcia un tiro sbilenco che termina sul fondo. Nel giro di 100 secondi l’Ilvamaddalena passa dallo spavento al raddoppio. Stavolta Aiana sale in cattedra e segna, sempre di testa, approfittando dell’immobilismo della difesa di casa su un taglio proveniente da destra. È il 26’, Jammeh verticalizza per Manca che s’invola verso la porta trovando l’opposizione di Di Pietro che si rifugia in angolo. Dalla bandierina Staffa piazza una palombella con effetto a uscire su cui s’avventa Jammeh che di testa, divincolandosi dalla marcatura (non irresistibile) di Escobar, accorcia le distanze. L’11 ospite cerca di farsi perdonare al 32’ con un diagonale rasoterra che Loi devia in angolo.

La ripresa

Al 6’ Bonicelli porta la prima minaccia alla porta ospite. Tutto nasce dal fallo laterale di Paolo Usai che serve il 10 dell’Idolo, il quale scarica su Jammeh che a sua volta imbecca Traore. Da quest’ultimo tacco smarcante per Bonicelli che con una finta di corpo elude l’intervento dell’avversario ma con lo specchio aperto calcia in bocca a Manis che non deve ricorrere agli straordinari. Il ritmo, che sembra promettere fuochi d’artificio, cala vistosamente e per assistere a una nuova azione di rilievo bisogna aspettare il 29’. È sempre l’Idolo, sull’asse Paolo Usai-Jammeh, a rendersi pericoloso. Il tiro di controbalzo di Jammeh accarezza la base del palo alla sinistra di Manis. L’Idolo resta in dieci: Molina accompagna il pallone fuori dal rettangolo di gioco, poi lo trattiene tra le gambe e Staffa, nel tentativo di recuperarlo per affrettare la ripresa del gioco, lo spinge: per l’arbitro è rosso diretto. Nel recupero la capolista blinda il gol di vantaggio portando a casa 3 punti che le consentono di mantenere la vetta in totale solitudine.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata