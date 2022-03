L’Ilva ora prova l’allungo 

L'Ilva corre nel campionato di Eccellenza: è ancora prima in classifica (56 punti e ha una gara da recuperare), dopo l'ultima vittoria esterna (2-1) contro l'Idolo. Ma il tecnico Sandro Acciaro non vuole sentir parlare di prove di fuga. «È troppo presto per parlarne», dice. «Siamo però in una posizione privilegiata».

Siete primi nonostante una rosa non vastissima.

«Vero. Sopperiamo a questo con l'unionità d’intenti e lo spirito di sacrificio. Abbiamo comunque dei valori tecnici importanti. Non siamo primi per caso».

Avete un calendario in teoria più semplice rispetto alle concorrenti.

«Non direi. Saranno tutte partite difficili. Otto finali da giocare col coltello tra i denti».