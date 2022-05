Castiadas 0

Ilvamaddalena 2

Castiadas (4-3-1-2) : Zarzo, Olivieri, Pisu (24’ st Spano), Susin, Piras, Fogli, Zugliani, Cuccu, Chingolani, Retibi, Marini (34’ st Deiana). Allenatore Carlo Deriu.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Manis, Lena (47’ st Malesa), Lobrano (44’ st Aversano), Chiappetta, Di Pietro, Dombrovoschi, Cacheiro (44’ st Pisano), Gallo, Tapparello (41’ st Molina), Aiana (41’ st Messina), Escobar. In panchina Esposito, Pirina. Allenatore Sandro Acciaro.

Arbitro : Eleonora Pili di Cagliari.

Reti : 9’ pt Tapparello, 39’ st Aiana.

Note : ammoniti Gallo, Pisu, Zugliani; angoli 13 a 2 per l’Ilvamaddalena; recupero 0’ pt e 4’ st.

Castiadas. L’Ilva è a un punto dalla Serie D. La squadra di Sandro Acciaro espugna l’Annunziata di Castiadas con una rete per tempo e ora basterà un pareggio domenica prossima contro la Ferrini Cagliari per conquistare la categoria che manca da ventisei anni (stagione 1995/1996). Il Castiadas, già retrocesso, saluta i propri tifosi con una partita più che dignitosa.

Così in campo

Il tecnico dei padroni di casa, Carlo Deriu schiera i suoi uomini col 4-3-1-2. Al centro della difesa, Susin e Piras, laterali bassi Pisu a destra e Olivieri a sinistra. In mediana Fogli, mezzali Cuccu e Zugliani. Vertice alto del rombo Retibi, davanti Chingolani e Marini. I maddalenini scendono in campo col 4-3-3. Davanti all’ex portiere Manis, linea difensiva a quattro con, da destra, Lena, Di Pietro, Dombrovoschi e Lobrano. Davanti alla difesa Escobar, supportato da Chiappetta e Gallo. Davanti tridente con Aiana e Cacheiro ai lati e il bomber Tapparello al centro.

La cronaca

Ospiti subito pericolosi dopo appena sessanta secondi: rimessa laterale lunga di Gallo, devia di testa capitan Chiappetta, la palla sorvola di poco la traversa. Subito dopo gran tiro dell’ex Marco Aiana con la sfera che va vicinissima all’incrocio dei pali. Al 9’ il gol del vantaggio degli ospiti con Tapparello che sfrutta un'incertezza della difesa biancoverde e con un preciso diagonale trafigge Zarzo sulla sua sinistra. Al 12’ ci prova ancora Aiana, pronta risposta di Zarzo. Al 16’ il portiere di casa in uscita anticipa Cacheiro servito in verticale da Tapparello. Al 26’ prima occasione per il Castiadas con Retibi: la sua conclusione fa la barba al palo. Alla mezzora, Zarzo si oppone ad una conclusione di Cacheiro da posizione ravvicinata. Al 45’ rasoterra insidioso di Cacheiro, l'attento Zarzo in tuffo respinge.

La ripresa

Nel secondo tempo, al 15’ cross di Tapparello per Cacheiro che calcio al volo, la palla sorvola di pochi centimetri la traversa. L’Ilva continua a cercare il raddoppio ma il Castiadas ben messo in campo regge sino al 39’ quando Aiana direttamente da calcio piazzato supera l’incolpevole Zarzo. Non succede altro. Domenica prossima l’Ilva ospiterà la Ferrini mentre il Castiadas farà visita all’Asseminese.

I maddalenini hanno dedicato la vittoria a Gavino Conti, scomparso la settima scorsa, fortissimo difensore tra gli anni ’70 e ’80. Esordì in prima squadra nel 1974 contro la Tharros e indossò anche le maglie di Tempio in D e Santa Teresa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata