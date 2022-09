L’Iglesias si prende il pari 

Ferrini 0

Iglesias 0

Ferrini (4-4-2) : Galasso; Piselli, Bonu, Boi, Pisano; Murgia (11’ st M. Argiolas), Mele, D’Agostino, Rostand (25’ st Sigismondo); Camba (11’ st Podda), F. Argiolas (20’ st Usai). In panchina Daga, Cogoni, Atzei, Sironi, Mudu. Allenatore Pinna.

Iglesias (4-3-3) : Toro; Kouadio, Mancusi, Porcu, Mura (21’ st Bratzu); Illario, Paradiso (44’ st Zedda), Filippi; Marci, Suella (21’ st Casu), Fanni. In panchina Pilleri, Casadio, Piras, Figos, Fadda, Biancu. Allenatore Cuccu.

Arbitro : Giudice di Sassari.

Note : ammoniti Kouadio, Mura, Murgia, Toro, Mancusi. Recupero 1’ pt-5’ st. Spettatori 70.

Al Polese termina 0-0 la partita tra Ferrini Cagliari e Iglesias. Le due squadre hanno giocato su buoni ritmi, ma non sono riuscite a sbloccare il risultato. Al 25’ la Ferrini calcia in porta da dentro l’area con Murgia che impegna l’estremo difensore della squadra iglesiente, Toro, abile a deviare in corner. Poco dopo, al 31’, l’Iglesias ha la chance per sbloccare il match, con Fanni che calcia da distanza ravvicinata senza centrare lo specchio. Allo scadere del primo tempo Fabio Argiolas della Ferrini calcia una punizione insidiosa, con il portiere avversario abile a respingere. Nella ripresa non cambia il copione con i padroni di casa che provano a sbloccare il match. La Ferrini ci prova con D’Agostino su calcio di punizione al 19’ e al 33’ con un colpo di tacco di Piselli dentro l’area che esce di poco alla destra del portiere. Nel finale di gara, al 48’, l’Iglesias ha la grande occasione per andare a segno, sfiorando il gol con un bel sinistro dalla distanza di Filippi.

