«Lieti di essere videosorvegliati» 

«Alghero deve tornare a essere la bella città tranquilla e ospitale che tutti conosciamo, per i residenti e i turisti». Maurizio Pirisi, consigliere comunale del gruppo Lega-Psd’Az non si rassegna alla violenza degli ultimi giorni, tra attentati incendiari e devastazioni gratuite. «Queste azioni criminali avvenute nel centro storico destano preoccupazione – ammette – sia che si tratti di microcriminalità che, ancora peggio, spie di fenomeni malavitosi organizzati rispetto ai quali la Sardegna è sempre stata impermeabile. Occorre maggiore controllo soprattutto nel centro storico, implementando sistemi di videosorveglianza».

La proposta

Condivisa anche dai suoi colleghi di partito, Leonardo Polo e Roberto Trova, è stata subito ufficializzata al sindaco Mario Conoci che proprio ieri in Prefettura ha preso parte alla riunione del comitato di vigilanza e controllo. In sintesi gli alleati propongono di utilizzare una parte delle risorse che il Comune di Alghero incassa per la concessione dei suoli pubblici, in modo da poter installare nuove telecamere, specialmente nel quartiere antico. L’idea è stata accolta con favore dai commercianti delle vie dello shopping che, di recente, sono stati vittime di episodi poco piacevoli, per non dire inquietanti. Una gelateria del Corso, in particolare, è stata presa di mira dagli incendiari per due volte di seguito in quattro giorni. L’Udc ha anche suggerito di mettere in campo la figura degli “educatori di strada”, mentre Fratelli d’Italia fa pressing per un incremento delle forze dell’ordine. Tutte iniziative che i negozianti del centro approvano e condividono.

Le altre emergenze

Ma il fattore sicurezza non sembra l’unica priorità da affrontare alla vigilia della stagione turistica. «Siamo d’accordo con l’incremento delle telecamere – dice subito Danilo Delrio del ristorante “Musciora” – ma butterei un occhio anche al decoro e al servizio di igiene urbana che non sempre funziona alla perfezione». Massimo Cadeddu, presidente cittadino di Confcommercio, non ha nulla da ridire sul potenziamento dei sistemi di videosorveglianza. «Vanno bene le telecamere – commenta - ma non capiamo perché questa spesa debba essere fatta prelevando i fondi dal capitolo “suoli pubblici”, interessando cioè solo la nostra categoria. Il Comune se ritiene – prosegue - può investire le sue risorse come meglio crede, non ha certo bisogno di interpellare la categoria dei pubblici esercizi».