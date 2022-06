Lido, spiaggia senza barriere 

La giunta si è confrontata con l’associazione S.A.S.N. - Sardegna Sclerosi Multipla - Onlus, rappresentata da Giammario Fais che ha collaborato fattivamente nella realizzazione del progetto. L’iniziativa ha riscosso apprezzamento, ma ciò che ci si augura è che non rimanga isolata. Garantire a tutti l’accesso in spiaggia è un atto di civiltà e non dovrebbe essere limitato a un solo punto del litorale urbano.

Passerelle, parapetti e spazi per le manovre delle carrozzine. Il Comune di Alghero, con una spesa di circa 20 mila euro, renderà il litorale del Lido fruibile anche a chi ha difficoltà motorie. Il tratto di spiaggia individuato dalla giunta si trova proprio di fronte a Piazza Maria Carta. Qui verranno realizzati dei posti auto riservati alle persone con disabilità, mentre esiste già uno scivolo fino all’arenile. L’amministrazione, invece, doterà la spiaggia di una lunga passerella in legno modulare amovibile, di parapetti angolari per facilitare il passaggio delle carrozzine, prevedendo anche dei punti di sosta.

Il sindaco

«Un tratto di spiaggia libera, dedicata alla fruizione di chi ha difficoltà motorie insieme alle famiglie e agli amici, dotata dei servizi necessari: era un obiettivo che oggi viene centrato grazie alla sollecitazione di tante associazioni e all’impegno dell’amministrazione e della Regione», spiega il sindaco Mario Conoci. Se tutto andrà secondo i piani il litorale sarà pronto entro la fine di giugno.

Le associazioni

La giunta si è confrontata con l’associazione S.A.S.N. - Sardegna Sclerosi Multipla - Onlus, rappresentata da Giammario Fais che ha collaborato fattivamente nella realizzazione del progetto. L’iniziativa ha riscosso apprezzamento, ma ciò che ci si augura è che non rimanga isolata. Garantire a tutti l’accesso in spiaggia è un atto di civiltà e non dovrebbe essere limitato a un solo punto del litorale urbano.

Elisabetta Cambule, referente del Condav, che da quasi dieci anni è solita a ogni inizio stagione apporre degli striscioni di protesta davanti agli accessi negati, quindi dal Lido a Mugoni, storce il naso sulla “spiaggia per disabili” e teme la creazione di un ghetto. Dal Comune fanno notare, però, che fino a qualche anno fa non era presente neanche una passerella sulle spiagge algheresi

Contributi

L’ente locale ha già chiesto alla Regione un contributo di 50 mila euro per attrezzare ulteriori zone costiere, come per esempio la pineta di Maria Pia. Ora si attende la conclusione dei lavori, per capire se l’intervento sarà all’altezza dei proclami. In passato, infatti, alcune passerelle erano state posizionate in maniera discutibile, con pendenze inappropriate, rendendo le attrezzature inutili, se non addirittura pericolose.

