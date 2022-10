Lidl investe 70 milioni di euro nell’Isola 

Il nuovo deposito si estenderà su una superficie complessiva coperta di oltre 37mila metri quadri, dotato di pannelli fotovoltaici, sarà alimentato con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, sposando in questo modo i criteri e i principi di sostenibilità. Non solo, si accorceranno anche le distanze con i vari punti vendita, quindi alla riduzione dei chilometri percorsi dalla merce corrisponderà anche un minor impatto ambientale».

Un nuovo polo logistico che, dal 2024, garantirà 140 nuovi posti di lavoro. È il frutto di un investimento da oltre 70 milioni di euro fatto da Lidl a Macchiareddu, l’area industriale di Assemini, che ospiterà il primo magazzino della catena di supermercati tedesca nell’Isola.

I numeri

Il nuovo deposito si estenderà su una superficie complessiva coperta di oltre 37mila metri quadri, dotato di pannelli fotovoltaici, sarà alimentato con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, sposando in questo modo i criteri e i principi di sostenibilità. Non solo, si accorceranno anche le distanze con i vari punti vendita, quindi alla riduzione dei chilometri percorsi dalla merce corrisponderà anche un minor impatto ambientale».

Benefici

«Questo progetto ha anche un risvolto per il territorio. Molte delle imprese con cui stiamo collaborando sono sarde. Grazie a loro, alla proficua collaborazione con il Consorzio industriale provinciale di Cagliari e con l’amministrazione locale, i lavori stanno procedendo rapidamente», ha evidenziato Eretta.

«Solitamente abbiamo 10-12 dipendenti, ora siamo in 25 senza contare anche i riflessi sui nostri fornitori», ha aggiunto Luigi Demuru, titolare di una delle imprese che si sta occupando del cantiere. «Numeri raddoppiati o triplicati, in totale controtendenza rispetto alla situazione generale. Un progetto di queste dimensioni raramente si vede in Sardegna e noi siamo orgogliosi di dare il nostro contributo».

Per Barbara Porru, presidente del Cacip: «La nascita del nuovo polo logistico contribuirà a creare uno sviluppo nel nostro territorio, le aziende sono il bene più importanti del nostro consorzio, questa è una zona economica speciale dove si può avviare un’impresa, sfruttando i vantaggi fiscali».

