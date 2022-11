Licenziati senza paracadute 

Senza corsi di formazione e con le abilitazioni scadute, per i tecnici ex Meridiana Maintenance, licenziati a gennaio dalla liquidata Air Italy il reinserimento nel mondo del lavoro è un miraggio. Anzi, va anche peggio. Perché le loro preziose licenze, i brevetti che consentono ai tecnici di operare sugli aerei, se non si lavora scadono. I piloti con un certo numero di ore certificate su un simulatore mantengono la loro abilitazione, ma i tecnici del polo manutentivo di Olbia, ormai chiuso, se non operano su un aereo vero perdono tutto. Un problema serio, segnalato dalle organizzazioni sindacali alla Regione. Infatti i tecnici licenziati lo scorso gennaio sono rimasti tagliati fuori dal pacchetto dei corsi di formazione dell’Aspal, i percorsi di reinserimento lavorativo che hanno riguardato gli altri ex dipendenti Air Italy. In proposito va anche detto che, per ora, la formazione pagata dalla Regione non si è tradotta in nuovi contratti per i licenziati, ma almeno l’aggiornamento consentirebbe ai tecnici di non perdere le abilitazioni.

Eccellenza cancellata

Il problema è che anche per Aspal (Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro) è difficile trovare un soggetto (un Mro, azienda di Manutenzione, Riparazione e Operazioni) che prenda in carico i tecnici, in modo che non perdano le abilitazioni. I sindacati hanno dato delle indicazioni ad Aspal, ma i corsi non sono mai partiti. Dice Agostino Putzu, leader della sigla Cobas a Olbia: «È vero, il problema esiste. Non è facile individuare una azienda che possa dare una possibilità agli ex tecnici di Air Italy. Noi stiamo aspettando dei segnali, in realtà non solo per la formazione. Il discorso riguarda la riapertura del polo manutentivo di Olbia. Stiamo attendendo di conoscere le intenzioni di Atitech, l’azienda napoletana che ha rilevato il ramo manutenzioni di Alitalia. Atitech ha manifestato interesse per un polo manutentivo dedicato ai jet privati. Una ipotesi che ovviamente ci interessa. Il patrimonio di esperienze e professionalità dei tecnici che hanno operato per anni a Olbia non deve essere disperso». Dei 160 tecnici licenziati, sono ancora senza occupazione un centinaio. Dice Gianluca Langiu, segretario della Fit Cisl: «È importante che la Regione si faccia sentire, per il futuro del polo manutentivo e dei lavoratori licenziati».

RIPRODUZIONE RISERVATA