Licenziamenti, no di Visco e Salvini  

Il lavoro è la nuova emergenza del Paese. A più di dieci giorni dall’approvazione del decreto Sostegni bis, e dallo scontro sulla proroga del blocco dei licenziamenti poi scomparsa, è di nuovo possibile che nel passaggio parlamentare del testo qualcosa possa ancora cambiare.

Il monito del governatore

La novità è che l’assist al fronte del no arriva dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco, che all’occupazione dedica un passaggio importante della sua relazione annuale. Visco avverte che sussidi e stimoli governativi cesseranno e ci si dovrà abituare, ma chiede di continuare a mantenere il sostegno a chi perde il lavoro. Ma ad aprire la giornata in modo ancora più inatteso è Matteo Salvini, che in un'intervista al Corriere della Sera apre al Pd sulla possibilità di allungare il periodo di blocco dei licenziamenti. «Se la finiamo con Ius soli e felpe pro sbarchi - dice il leader leghista - potremo dedicarci, anziché al litigio, al grande problema di questo momento: il lavoro. Per esempio, sulla possibilità di prorogare il blocco dei licenziamenti. Noi siamo convinti che si possa fare».

Il Pd esasperato

La proposta è accolta con sospetto da Letta, palesemente interdetto dai «cambiamenti repentini, giravolte e voltafaccia» di Salvini, al quale chiede di essere «serio» per evitare di alzare aspettative che rischiano poi di venir frustrate, soprattutto dopo che i leghisti hanno preso posizioni opposte lasciando i lavoratori privi di certe protezioni. Il tema licenziamenti resta acceso anche nel confronto tra le parti sociali. Da un lato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi ribadisce il suo no alla proroga del blocco, una misura «che stiamo adottando solo noi a livello planetario». Il segretario Cgil Maurizio Landini si fa forte delle parole del governatore, del quale dice di condividere la posizione sul lavoro: «Chiediamo che vi sia una proroga del blocco dei licenziamenti ma non per sempre: per realizzare una riforma entro agosto». Una richiesta che viene portata in Parlamento dalla Cgil tramite la vicesegretaria Gianna Fracassi, che rimette in discussione il Dl Sostegni bis tornando a chiedere la proroga del blocco dei licenziamenti almeno riallineando tutti i settori fino al 31 ottobre.

Cisl e Uil si allineano

Confindustria, con un’audizione in parlamento della direttrice generale Francesca Mariotti, ribadisce che «non ci sarà alcuna emorragia di lavoratori» e torna all’attacco con altre richieste, dicendo che l’esenzione della addizionali per chi ricorre alla Cig non basta.Ad esempio bisogna ridurre i paletti sui contratti a tempo. Sul fronte sindacale la Cgil non è isolata. Anche la Cisl esorta il Parlamento a prorogare la cassa Covid per tutti fino al 31 ottobre e a portare almeno fino a quella data il blocco dei licenziamenti per tutti i settori, senza distinguere (come prevede il decreto) tra quelli che avranno lo sblocco il 30 giugno e quelli che potranno arrivare al 31 ottobre. E pure alla Uil sembra insufficiente «quanto timidamente previsto in materia di proroga del blocco dei licenziamenti» dal Sostegni bis, e chiede al Parlamento di prevedere uno stop ai licenziamenti fino a quando non ci sarà una riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro.

