«Licenziamenti, lo stop non basta» 

Era previsto per il 31 ottobre ma, per ora, i lavoratori sono salvi: lo sblocco dei licenziamenti è stato rinviato al prossimo 31 dicembre. Il provvedimento che riguarda il settore terziario, l’artigianato, le piccole imprese e l’industria tessile, nonché l’abbigliamento e la pelletteria, avrebbe dovuto seguire quello in vigore dal 30 giugno per i circa 4 milioni di lavoratori dei comparti edilizia e industria.

I nodi futuri

Per Cigl, Cisl e Uil è l’ennesimo giro di boa: ma l’occupazione resta a rischio. «Questo posticipo ci concede un po’ di respiro – ammette Samuele Piddiu, segretario regionale della Cgil – ma mancano scelte strategiche per la creazione di impiego. Non c’è, soprattutto in Sardegna, una programmazione che ponga le basi per nuove opportunità di lavoro; il rischio è che queste proroghe, allungando i tempi, non lascino spazio per studiare nuove strategie. Ed è su questo che bisogna lavorare». Secondo il sindacalista, le poche realtà industriali nell’Isola «vivono una transizione che le porta ad attuare processi di riorganizzazione che produrranno inesorabilmente anche riduzione di organico: le aziende che continueranno a lavorare e produrre lo faranno con meno persone». E Gavino Carta (Cisl) aggiunge: «Eravamo contrari anche al primo sblocco, visto che l’emergenza sanitaria non era finita. La ripartenza non può esserci solo nelle previsioni e non può essere immediata: ora è graduale e non rassicurante».

Le regole

Nel decreto fiscale dello scorso 21 ottobre, però, il Governo ha prorogato la cassa integrazione legata alla pandemia e di conseguenza anche il blocco dei licenziamenti. La cassa Covid-19 (senza contributi addizionali) si potrà utilizzare fino al 31 dicembre per un massimo di 13 settimane per le piccole imprese del terziario, commercio e artigiani, e per un massimo di 9 settimane nelle industrie tessili, dell’abbigliamento e della pelletteria. Le imprese che utilizzeranno l’ammortizzatore sociale non potranno licenziare, a meno di accordi collettivi con i sindacati o casi estremi come la cessazione o il fallimento dell'attività.