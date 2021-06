Licenziamenti, il grande caos 

L’ora X scatterà fra due settimane e in tanti temono un terremoto senza precedenti. Lo sblocco dei licenziamenti, fissato per il primo luglio dopo oltre un anno di moratoria, nell’Isola fa tremare le ginocchia di lavoratori e sindacati, preoccupati per un “liberi tutti” che potrebbe concedere alle imprese in crisi da inizio pandemia la possibilità di alleggerire gli organici e di conseguenza i bilanci penalizzati dall’emergenza economico-sanitaria, ma anche di lasciare senza stipendio decine di migliaia di dipendenti.

Il governo ha subito tirato il freno a mano, spiegando che solo le imprese che rinunceranno agli ammortizzatori sociali approntati per il Covid potranno mandare a casa i propri dipendenti, specificando inoltre che solamente per industria ed edilizia lo sblocco sarà valido da luglio, mentre per terziario e servizi lo stop resterà valido sino al 31 ottobre. Tuttavia, sulla questione lo scontro è ancora rovente e a pochi giorni dal varo le certezze scarseggiano. Sia tra i banchi del parlamento, che tra i sindacati, questi ultimi intenzionati a dare battaglia affinché il divieto di licenziamento sia prorogato fino al termine dell’emergenza.

Dibattito

Nelle aule di Camera e Senato, guidate da una maggioranza eterogenea, il faccia a faccia è ancora in alto mare. Ogni fazione sembra avere la ricetta ideale per bilanciare le esigenze di imprese e lavoratori, consapevole comunque che l’ultima parola spetterà a Mario Draghi. Al Premier toccherà quindi l’ingrato compito di scontentare qualcuno, consapevole che una soluzione salomonica sembra non esistere.

«Siamo sull’orlo di un’ecatombe sociale – spiega Gavino Carta, segretario regionale della Cisl –, la ripresa economica è infatti lontanissima e molte imprese approfitteranno dello sblocco dei licenziamenti per sfoltire il personale. Serve perciò un’attenta valutazione, concertata con i sindacati, delle modalità con la quale ritornare alla normalità».

Ipotesi

La possibilità dei parlamentari di proporre emendamenti allo sblocco dei licenziamenti è terminata pochi giorni fa. Tra le tante ipotesi sono emerse quella del Pd (di mantenere il blocco fino a settembre scremando solo le aziende dei settori ancora in crisi), la più rigida di Leu (rimandare la fine dello stop al 31 ottobre per i settori servizi, terziario e piccole imprese) e quella più snella del M5S che propone uno slittamento dell’attuale blocco al 1° settembre a cui abbinare anche gli ammortizzatori sociali.

La presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura è convinta: «Ritengo ci siano le condizioni perché nel dibattito parlamentare si possa giungere a una mediazione, che potrebbe essere il blocco selettivo dei licenziamenti proposto dal Pd. Ci sono infatti territori e settori produttivi che presentano più rischi, in particolare quelli ad alto contenuto di manodopera».

«La nuova impennata di contagi in Inghilterra ci sta ricordando che la fine della pandemia è lontana – ha sottolineato Carta –, motivo per il quale è necessario garantire il divieto ai licenziamenti almeno fino a fine anno, quando il quadro sanitario sarà più stabile e si potrà fare un bilancio dell’economia più puntuale».

