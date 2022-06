Licenza media a 90 anni, che emozione 

«Cosa mi chiederanno?», domanda preoccupata: «Ho in mente tutto quello che ho vissuto e imparato da ragazza ma in questo momento sono troppo emozionata per ricordare quello che ho studiato quest’anno». La tensione è quella tipica di chi sta per sostenere un esame importante. Seduta accanto a un compagno di classe, Annunziata Murgia, di Dolianova, 90 anni compiuti il 22 dicembre scorso, attende di essere chiamata dalla commissione del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti, per la prova orale che le varrà la licenza media.

La sua storia nei mesi scorsi ha varcato i confini dell’Isola: la scelta di sostenere l’esame, a 90 anni suonati, è stata ripresa dai principali giornali nazionali e persino dall’inglese The Guardian. Per il grande giorno il look è impeccabile: camicia variopinta e filo di perle al collo. Annunziata si presenta così davanti alla commissione d’esame. Confessa di temere le domande dei suoi insegnanti ma è grata a professori e compagni che le hanno fatto trascorrere serenamente le lunghe serate invernali, circondata da tante attenzioni e affetto. Ringrazia per tutte le cose che ha imparato e che hanno alimentato la sua curiosità innata.

I giudizi sugli scritti

Seduta davanti alla commissione, Annunziata riceve dai suoi insegnanti le valutazioni delle prove scritte fatte nei giorni precedenti: “Completo l’elaborato di matematica” che, per una abituata ancora a fare di conto a mente, non deve essere stato particolarmente difficile. “Centrato ed esaustivo” il tema di italiano, una lettera da indirizzare a una persona a piacere. La destinataria è la nipotina: a lei e a tutti i giovani racconta di come fosse la scuola ai tempi della guerra e di come sia cambiata ora, di quanto sia importante studiare e di come non ci si debba mai arrendere. «Non mollare – ripete sempre – non bisogna mollare mai». Ed è quello che da sempre fa Annunziata: non ha mai mollato anche quando la vita le ha presentato conti salati.

L’omaggio dei carabinieri