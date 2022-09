Libri addio, in classe solo il tablet 

È una classe senza tempo e senza spazio. Via i libri di carta, ecco i tablet: si studia, tutti insieme, super connessi.

La novità

Per la prima volta nel Sulcis Iglesiente è decollato un progetto didattico quinquennale per certi versi rivoluzionario: è nata la classe digitale, virtuale dal punto di vista online ma in carne e ossa dato che è composta da 17 ragazzi provenienti in sostanza da tutto il Sulcis Iglesiente. Si tratta della prima D indirizzo (tecnicamente “curvatura”, come suggeriscono gli addetti ai lavori) Digitale del Liceo scientifico “Gramsci Amaldi” di Carbonia. Tre giorni fa, al suono della campanella dell’ano scolastico 2022-23, si sono ritrovati fra i banchi i protagonisti assoluti di questa novità didattica nel panorama scolastico territoriale: sono Sofia Pau di Domusnovas, poi le gemelle Letizia ed Eleonora Casu, Riccardo Zonchello, Sofia Melis, Mattia Grussu, Davide Maccioni e Francesco Pulix (tutti di Carbonia), quindi Edoardo Atzori di Piscinas, Marta Floris di Masainas, Riccardo Cani di Santadi, Cloe Sassi e Andrea Montalto di Portoscuso, infine Chiara Contu, Eleonora Atzeni e Giorgia Caschili di Sant’Anna Arresi, e Maddalena Casti di Teulada. L’intero Sulcis Iglesiente in un’aula.

Il metodo

«I ragazzi – spiega la preside Emanuela Pispisa - non hanno libri cartacei, se non in una fase di transizione, ma lavorano solo su ipad collegati con il sistema centrale di coordinamento del pc madre, e sono in icloud cioè devono interagire: non esiste più individualità, sono un gruppo di lavoro». A ogni studente è stato consegnato (al via ieri), un tablet in comodato d’uso gratuito per 5 anni. Per primi due anni faranno 2 ore in più di informatica oltre al programma tradizionale: «Poi dal terzo anno – precisa la dirigente – al via convenzioni con la Facoltà di informatica dell’Università di Cagliari o con altre istituzioni scolastiche superiori». I tablet sono collegati ai pc degli insegnanti, la rete è sicura e protetta perché cablata con sistemi wi-fi dell’istituto finanziati dal Ministero della Scuola: «È una classe senza muri – precisa la preside – che stravolge il tempo scuola e colma le distanze abbattendo le barriere dello spazio e del tempo».