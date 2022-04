Libero dalla casa-prigione 

«Ce l’abbiamo fatta». Massimo Pistori, privo di una gamba, stringe tra le mani le chiavi del suo appartamento al primo piano negli alloggi popolari di via Le Serre. È emozionato, ha gli occhi lucidi. Ha aspettato tanti anni ma dopo varie richieste, solleciti e promesse ora può iniziare una nuova vita con la moglie in una casa comoda e senza barriere architettoniche. Il tempo del trasloco e i tre piani con i circa cinquanta scalini che lo tenevano prigioniero nell’altra abitazione, due numeri più avanti, diventeranno solo un brutto ricordo.

Una lunga trafila

Non riesce a parlare e a stento trattiene le lacrime. Così è la moglie, Simona Bullitta, a farlo per lui. Ringrazia chi «ci ha ascoltato e dato udienza», afferma con la voce strozzata riferendosi ad Area, Regione e Comune, «abbiamo combattuto tanto per questo risultato, perché Massimo possa muoversi in modo più autonomo». La loro battaglia è iniziata nel 2018. Quando gli era stato assegnato quell’alloggio al terzo piano, Pistori era già invalido. Nel palazzo non c’era un ascensore e per tre anni l’uomo ha avuto enormi difficoltà anche solo per uscire a prendere una boccata d’aria. Lo scorso ottobre si era incatenato davanti all’ingresso del Municipio e, sotto la pioggia, aveva aspettato una risposta certa. Il sindaco Pietro Pisu lo aveva rassicurato e convinto a desistere ma a febbraio, non avendo ottenuto risultati, Pistori aveva chiesto di nuovo aiuto. Ora il lieto fine.

Area e Regione

«Nessuno qui si vuole prendere dei meriti, ma era doveroso intervenire quanto prima», afferma Cristian Riu, direttore generale di Area, «leggere questa storia sull’Unione Sarda mi ha toccato il cuore. Di casi simili purtroppo ne abbiamo davvero troppi e dobbiamo affrontarli uno alla volta. Auguro loro auguro di godersi la casa con salute e gioia». La pratica è andata a buon fine anche grazie all’intervento del consigliere regionale quartuccese Andrea Piras e dell’assessore regionale ai Lavori pubblici Aldo Salaris. «Siamo contenti», commenta Piras, «è una storia che mi ha toccato profondamente e sono voluto intervenire in prima persona. L’ipotesi del montascale sembrava non essere risolutiva e grazie all’impegno di Area è stata trovata una soluzione più idonea. Voglio fare tanti auguri a moglie e marito per una lunga vita in questa casa». In ogni caso «sistemeremo lo stesso il montascale in questa piccola rampa, anche se tre piani non sono uno solo», aggiunge Riu, «poi quando Massimo vorrà salire con le proprie forze potrà farlo tranquillamente».