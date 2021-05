«Liberi e felici nella “comune”» 

Erano gli anni ‘70, quelli della contestazione giovanile al ritmo di Pink Floyd, Led Zeppelin e Jethro Tull. Vallermosa diventò un punto di riferimento per le prime comunità hippy. Qui, trovarono ospitalità tanti giovani “ribelli”, anticonformisti, pacifisti, giunti da diverse parti d’Italia e d’Europa, uniti da uno spirito libero e voglia di uscire dagli schemi convenzionali. Qualcuno è rimasto da queste parti anche oggi, a distanza di mezzo secolo .

La “comune”

Il piccolo paese agricolo, legato a solidi principi tradizionali, contrariamente a quello che è accaduto in altri centri dell’Isola, mise da parte diffidenze e pregiudizi e instaurò fin da subito un sodalizio con questa comunità. nel segno dell’accoglienza di chi abita in questo piccolo centro di 1500 abitanti.

Tra i tanti protagonisti del periodo hippy, spicca la figura del vallermosese Gemiliano Montis, ex operaio che, animato da una forte spiritualità, decise abbandonare tutto per abbracciare questo stile di vita libero. «Una vita finita troppo presto - ricorda la sorella Caterina - Gemiliano, nato in una notte di Natale, è morto a Goa, in India, il venerdì Santo del 1978, all’età di 33 anni. A casa nostra arrivavano tanti amici, soprattutto dalla Germania. Si accontentavano di poco e si adattavano a una vita modesta, ma erano sempre felici».

Il ricordo

Gemiliano Montis era un pittore, e inoltre coltivava un orto, trovava sostentamento dalla vendita dei suoi quadri e dai prodotti della terra: fu lui, in un primo momento, a ospitare gli amici che arrivavano da tutta Europa a Vallermosa.. «Era un continuo viavai di giovani, stavano qui un periodo e poi ripartivano, ma subito dopo ne arrivavano altri, mia madre spesso cucinava per tutti – continua Caterina – avevano barba e capelli lunghi, alcuni camminavano scalzi e indossavano delle tuniche. In occasione di una festività religiosa, avevano chiesto e ottenuto dal parroco di portare la croce in processione».

L’esperienza

Gemiliano Montis rimase affascinato dall’India: per quattro anni visse offrendo assistenza ai poveri, fino alla sua scomparsa, causata da un’infezione alla gola.

Mariano Lupo, settantaquattrenne di Vallermosa è stato un altro protagonista di questo periodo: «Sono partito all’età di 19 anni, a Torino, per lavorare in fabbrica, ma dopo qualche anno ho sentito la necessità di ritornare in paese – spiega – Qui, prima in una casa del centro, poi in campagna, è sorta una comunità che ha raggiunto venti persone. Si condivideva tutto ciò che avevamo. Abbiamo campato di piccoli lavori, io da ragazzo sono stato anche barbiere. Non sono mancati i momenti di difficoltà, abbiamo anche vissuto in tenda, non è stato facile ma ci siamo sempre arrangiati». Il mito dell’India coinvolse anche Mariano Lupo: ci andrà per incontrare Sai Baba.

La tedesca

Monika Rudlaff, 73 anni, nativa di Monaco, vive ancora oggi a Vallermosa: «Non appartenevo alla cultura hippy, ero una punk , a Vallermosa ci sono arrivata durante un viaggio, quando ho conosciuto Mariano Lupo, che mi ha ospitato per due anni. È stato un periodo felice, poi sono rientrata in Germania per alcuni anni, infine ho deciso di stabilirmi qui, come altre persone giunte in quel periodo, che si sono legate a questo paese».

