li punti ko il taloro ora è terzo 

Taloro 2

Li Punti 1

Taloro (4-3-3) : Forzati; Fois, A. Fadda, Sau, Castro; Fois, Delussu (31’ st M. Fadda), Secchi; Falchi, Pusceddu (24’ st Littarru), Mele. In panchina Mozzo, Porcu, Meloni, M. Fadda, Sedilesu, Corona, Curreli, Cammarota, Littarru. Allenatore Fadda.

Li Punti (4-3-1-2) : Murru; Ruiu, Luiu, Dellacasa, Viale; Moro (24’ st Madeddu), Asara (24’ st A. Usai), Piras (37’ st Val); Puddu (11’ st Fini); Tenerelli, Oggiano. In panchina Santoru, Urgias, Lorenzoni, Val, A. Usai, S. Usai, Madeddu, Borrotzu, Fini. Allenatore Salis.

Arbitro : Pili di Cagliari.

Reti : 26’ pt Falchi, 30’ pt Mele, 42’ pt Luiu.

Note : ammoniti Delussu, Val; espulso Tenerelli; recupero 1’ pt, 4’ st. Spettatori 200.

GAVOI. Partita maschia al Maristai con le due squadre che si danno battaglia per tutti i 90 minuti. A spuntarla alla fine è il Taloro, bravo a sfruttare un primo tempo più propositivo rispetto agli avversari. Il Li Punti ci prova nel secondo tempo e, nonostante l’uomo in meno, mette in difficoltà i padroni di casa soprattutto con i calci da fermo.

La partita

Partenza disordinata con le due squadre che sentono l’importanza della partita. Il Taloro sfrutta la maggiore qualità e prova ad andare in vantaggio con Pusceddu sfruttando un’indecisione di Luiu, Murru è attento e respinge con i piedi il destro al primo palo dell’attaccante. Due minuti dopo il Taloro passa in vantaggio: azione manovrata sulla sinistra, Mele serve al vertice dell’area Falchi che fa partire un gran tiro al secondo palo non dando scampo al portiere avversario. Al 30’ Mele raddoppia sfruttando un calcio d’angolo di Pusceddu. I gavoesi sembrano avere la partita in mano ma al 42’ Luiu sfrutta una mischia su una punizione dalla trequarti e da dentro l’area sfonda la porta con un gran destro.

La ripresa

Il secondo tempo parte con le due squadre che si affidano ad azioni individuali che non impensieriscono le difese. Intorno al 20’ st piove sul bagnato per il Li Punti: su una palla ormai fuori dal campo Tenerelli spinge da dietro Sau, mandandolo a schiantarsi sulle recinzioni e scatenando un parapiglia, sedato dall’arbitro con il cartellino rosso. Nonostante l’uomo in meno il Li Punti ci prova ma non riesce mai a rendersi pericoloso. Il Taloro ora è di nuovo secondo grazie alla contemporanea sconfitta dell’Ossese. Per il Li Punti la lotta salvezza diventa sempre più dura.

