L’hub vaccinale trasloca in miniera 

Dal parco Rosmarino alla miniera. Il centro per i vaccini anti Covid lascia la palestra di via Puglie e trova casa nll’Auditorium delle ex Officine elettriche e meccaniche della Grande miniera di Serbariu.

La novità

Cambia radicalmente il contesto rispetto a via Puglie: la palestra (con annesso campo di calcio a 5) nata con il Contratto di quartiere Rosmarino, finita da un pezzo ma aperta due mesi fa solo come Hub vaccinale tornerà alla sua destinazione d’uso reale. L’amministrazione sta valutando «un paio di concrete proposte fatte da associazioni sportive per poterla utilizzare», anticipa il sindaco Pietro Morittu, quindi i lucchetti ricompariranno ma forse non per molto. Nella Grande miniera, invece, l’hub verrà ricavato in un edifico storico e ramificato che ospita ora (in due corpi annessi ma non comunicanti) il museo PaleoAmbienti Sulcitani, la Sezione di storia locale, gli uffici tecnici del Geoparco. Si tratta dell’Auditorium, che prima della pandemia, veniva spesso usato per mostre e convegni. Ora diventerà la casa del centro vaccini: si va via da via Puglie dopo la tappa del 6 febbraio che prevede una giornata di vaccinazioni, con prenotazione, per i bambini dai 5 agli 11 anni.

Le postazioni

Il nuovo hub avrà sei postazioni invece che tre, una sessantina (forse di più) di posti, tre gazebo esterni, un parcheggio decisamente vasto che in questo caso azzera le difficoltà logistiche che si registravano in via Puglie con auto lasciate sopra i marciapiedi. Una serie di strutture interne risultano comode per la suddivisione degli ambienti. Anche ieri gli operai della municipalizzata Somica erano impegnati nei lavori di sistemazione, fra cui il potenziamento dell’illuminazione. «Stiamo fornendo - spiega il sindaco Pietro Morittu - risposte immediate alle esigenze sanitarie in vista delle nuove regole come ad esempio la vaccinazione degli over cinquantenni: con la speranza che la vaccinazioni registrino sempre numeri alti, il nuovo hub sarà a disposizione non solo di Carbonia ma dell’intero territorio e non è un dettaglio il fatto che chi si recherà nella sede potrà anche ammirare ciò che è diventato il compendio minerario e le realtà culturali che ospita>. Cultura e salute.