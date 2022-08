L’hotel Mirage diventa una Rsa 

L’hotel Mirage di Sanluri diventa una Residenza sanitaria assistenziale, con un centro per i malati di Alzheimer. La prima Rsa di questo genere nel Medio Campidano, studiata e pensata per anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti, erogherà prestazioni in nuclei specializzati che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse. Prontissima a partire, all’ingresso della città dall’ex 131, la struttura possiede ottanta posti letto ed è accreditata con il Sistema sanitario nazionale.

Il via libera

Per far nascere la struttura, il progetto targato “Rinaggiu srl” è arrivato in Consiglio comunale per una questione urbanistica parallela all’iniziativa. «Nel 2008 - ha ricordato l’assessore Fabrizio Collu - l’Aula autorizzò i lavori di ampliamento e riclassificazione dell’hotel Mirage a patto che non venisse cambiata la destinazione d’uso del complesso alberghiero per i prossimi anni 20 anni. Sei anni prima della scadenza della concessione edilizia vincolata, è lo stesso Consiglio che revoca il vincolo con voto unanime. Questo perché la nuova destinazione, comunità integrata, alloggio e centro Alzheimer, rientra nella fattispecie di edifici di interesse pubblico». Come assessore al Turismo, Collu aggiunge: «In un contesto di generale invecchiamento della popolazione, un’attività dedicata all’assistenza degli anziani è indispensabile. Non che gli alberghi non lo siano, ma oggi i nostri ospiti scelgono ricettività alternative, come Case vacanze e bed and breakfast».

Occupazione

«Ancora una volta - dice soddisfatto il sindaco Alberto Urpi - la scelta degli imprenditori di investire nella nostra città, conferma Sanluri come centro del Campidano. Nuove attività significano posti di lavoro, ricchezza, indotto, benessere. Doveroso mettere in atto tutte le iniziative previste dalla legge per ospitarli». E l’amministratore della società, Marcello Concu, ringrazia per l’accoglienza e aggiunge: «La struttura è pronta ad aprire le porte. Abbiamo rinviato a inizio anno perché nella parte vecchia dell’edificio ci sono ancora lavori in corso. Saremo veloci. Ci è sembrato poco rispettoso accogliere i primi ospiti in mezzo a un cantiere aperto. Si parte con 35 posti di lavoro fra infermieri, fisioterapisti, educatori. Professionisti in grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale e socio riabilitativo».