«L’ho visto morto, non sono stato io» 

“Non ho nessuna responsabilità”. Claudio Dettori ha respinto, ieri mattina in Corte d’Assise a Sassari, ogni addebito per l’omicidio di Antonio Fara, il barista che l’ospitava in casa da due mesi. Posizione che richiede una verità alternativa a quella esposta dalla Procura nelle udienze precedenti con un ampio ventaglio di prove. Così il 25enne racconta le due giornate, quella del 22 e 23 aprile 2021, della morte e della scoperta del cadavere, adombrando la presenza di una minaccia esterna.

Il racconto

«Quella sera Antonio - afferma Dettori - aveva un incontro con alcune persone per delle discussioni importanti». Tali da creargli «situazioni di stress, di ansia» e un’uscita di nascosto, racconta, dallo stabile di via Livorno quasi a non voler lasciare traccia di sé. Un segno lo avrebbe impresso invece colpendo di notte una delle telecamere di video sorveglianza. «Non sono stato io - nega lui - Né mi riconosco nelle altre immagini. Avevo deciso di dormire altrove». Nel parco di Monserrato, per la precisione, «a contatto con la natura», il mattino dopo ritorna trovando «la cucina sottosopra, schizzi di sangue e Antonio avvolto in una coperta, morto». Inutili i presunti tentativi di rianimarlo. Qui la minaccia allusa si fa concreta: «Un uomo coi capelli bianchi suonava con fare maniacale il campanello e tentava di sfondare la porta». Lo vede dallo spioncino insieme a un’altra figura che, secondo lui, avrebbe potuto avere un’arma da fuoco. Ecco spiegata la fuga dal giardino della dimora e verso via Napoli: «Avevo paura che mi volessero far fare la stessa fine». E soprattutto, risponde al pm Giovanni Porcheddu, «temevo la colpa ricadesse su di me come infatti sta accadendo».

«Volevano incastrarmi»

L’imputato quindi si allontana, fa «della manovalanza fino alle 13» e «finta di nulla» quando gli si parla dell’omicidio al lavoro . Lo trovano i carabinieri mettendolo in stato di fermo, Ora si trova a giustificare le sue tracce di Dna trovate sui guanti di lattice e sul martello che ha dato il colpo mortale: «Ho fatto lavori di pulizia e muratura in casa». Le lesioni su mani e piedi sarebbero dovuti ad allenamenti, ai gatti e a frequenti colluttazioni, l’impronta sulla busta dell’incasso del bar alla familiarità col Fara che lo faceva assistere “ai conteggi”. Un anfitrione generoso che «mi dava da mangiare tanto» e che si sarebbe prodigato nel recupero del suo meticcio, sequestratogli dalla polizia locale per maltrattamenti. Ma proprio su quest’aspetto Dettori congettura che l’amico fosse “complice” con la Municipale. «Non stavo da Antonio per caso. Volevano incastrarmi per una rapina».