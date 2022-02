Hermaea Olbia 2

FVG Busto Arsizio 3

Hermaea Olbia : Barbazeni 11, Allasia 4, Miilen 12, Delogu, Renieri 29, Maruotti 14, Gerosa 9, Formaggio, Caforio (L), Minarelli, Severin, Babatunde. Allenatore Guadalupi.

Futura V. Giovani B.A. : Bici 4, Bassi 1, Angelina 35, Badini, Morandi, Lualdi 10, Demichelis 3, Sartori 14, Landucci, Briganzoli 12, Sormani (L), Casillo 8, Garzonio (L). Allenatore Lucchini.

Parziali : 25-15, 20-25, 26-24, 22-25, 20-22.

Olbia. Un punto con la Futura Volley Giovani Busto Arsizio per continuare a sperare. È tutto ciò che l’Hermaea Olbia ottiene dal match della 10ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, perso in casa 2-3. La squadra di Dino Guadalupi lotta ma alla distanza la spuntano le ospiti, costringendo le galluresi a rinviare la qualificazione ai playoff al prossimo turno, quando nella tana della vice capolista Macerata basterà un punto per festeggiare. Parte bene l’Hermaea facendo suo il primo set a 15, ma il secondo va alle bustocche 25-20 ed è 1-1. Olbiesi ancora avanti grazie al successo ai vantaggi (26-24) nel terzo parziale, ma la replica di Busto è immediata: set a 22 alle aquilotte e si va al tie-break, dove le lombarde la spuntano 22-20. «Abbiamo difettato di lucidità in alcuni frangenti», dice Guadalupi. «Abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere il tie-break, ma non è andata come speravamo».

