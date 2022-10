Hermaea Olbia 3

Club Italia 0

Hermaea Olbia : Messaggi, Fontemaggi, Miilen 10, Farina, Gannar 7, Diagne, Bulaich 13, Bridi 4, Bresciani, Tajè 10, Barbagallo (L), Schirò 13. All. Guadalupi

Club Italia : Despaigne, Miche- letti, Passaro, Giuliani 10, Ribechi (L), Acciarri 11, Esposito 13, Adriano 2, Batte, Gambini, Modesti 1, Viscioni 5, Amoruso, Monaco. Allenatore Mencarelli.

Arbitri : Testa-Traversa.

Parziali : 25-16, 25-23, 25-19.

Olbia. Se chi ben comincia è a metà dell’opera, l’Hermaea Olbia potrebbe togliersi diverse soddisfazioni nella nona stagione in A2 femminile di volley. Le galluresi la inaugurano con un netto 3-0 al Club Italia.

Un risultato, quello maturato ieri sera tra le mura amiche del GeoPalace, mai in discussione, nonostante il ritorno della formazione azzurra, nella quale giocano diverse Under 19 fresche di titolo europeo, tra il secondo e il terzo set. Vinto senza affanni il primo parziale a 16, la squadra di Dino Guadalupi deve faticare un po’ di più per portare a casa quello successivo: si gioca punto a punto, alla fine la spuntano le biancoblù 25-23. Copione simile nella terza frazione: l’Hermaea conduce, l’avversario tiene botta provando a rientrare in partita, ma sulla distanza si impongono le olbiesi a 19. «Sono veramente soddisfatto della partita: abbiamo avuto un atteggiamento attento, competitivo e focalizzato, e sotto alcuni aspetti durante la gara ci siamo espressi su livelli più alti di quelli che abbiamo in questo momento in allenamento», esulta Guadalupi.

«Sappiamo che dobbiamo lavorare ancora tantissimo, soprattutto su alcune situazioni abbiamo grossi margini di crescita, ma un po’ come tutte le squadre. Questo risultato», aggiunge, poi, il coach dell’Hermaea, «ci dà la spinta per continuare ad aumentare il livello della nostra qualità: partire bene, conquistando il bottino pieno alla prima giornata, è molto importante».

Quattro le biancoblù in doppia cifra: Bulaich e Schirò, miglior realizzatrici dell’Hermaea con 13 punti a testa, e Miilen e Tajè, con 10 palloni messi a terra ciascuna. Da martedì testa al prossimo avversario: domenica le galluresi sono attese dalla prima trasferta del campionato in casa dell’Offanengo, reduce dalla sconfitta nel derby di Cremona.

