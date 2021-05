L’Harry Potter che incanta i bimbi speciali 

Una passione per la magia da quasi dieci anni, trascorsi fra serate nei locali, feste di compleanno per bambini, campi estivi e centri per disabili. E il sogno che un domani questo possa diventare un vero e proprio lavoro. «La soddisfazione più grande è vedere i sorrisi stampati nei visi dei bimbi, dei loro genitori e nonni, e soprattutto regalare un po’ di felicità ai ragazzi speciali che assistono ai miei spettacoli», racconta Luca Palmieri, 25enne di Selargius, in arte mago Harry, studente modello in Filosofia della comunicazione e illusionista comico come missione di vita. Tanto che di recente è diventato socio onorario dell’Ordine magico italiano.

L’amore per Harry Potter

Una passione che esplode a sette anni. «I miei genitori mi portavano spesso a vedere spettacoli di magia nelle feste in giro per Cagliari», racconta, «ma il vero colpo di fulmine c’è stato grazie a un collega di lavoro di mio padre, che fa l’illusionista: dopo aver assistito a un suo numero di magia mi sono letteralmente innamorato di ciò che faceva». Le scatole di magia, regalate da mamma e papà quando era poco più che un bambino, hanno fatto il resto. «In quegli anni sono usciti anche i primi film di Harry Potter che mi hanno accompagnato per tutta l’adolescenza». E non è un caso che il suo nome d’arte, Harry Palmieri, riprenda quello del mago protagonista della saga diventata famosa fra i giovani. «L’ho scelto proprio per omaggiare un personaggio che mi ha affascinato da subito».

Il racconto

Nessuna scuola di magia, solo un mentore, mago Thomas, che ha insegnato al ragazzo i primi trucchi. «Poi ho continuato da autodidatta, sempre studiando nuove tecniche e cercando di imparare dagli errori. Perché la magia è un’arte che richiede tanto impegno, studio, ore di allenamento e sacrifici per migliorare e rendere naturale l’esibizione davanti al pubblico. Il miglior allenamento per un mago è esercitarsi davanti allo specchio», rivela «anche se io posso contare su mia madre che si presta come spettatrice quando devo provare un nuovo numero di illusionismo».

Il primo spettacolo a sedici anni. «In un campo estivo», ricorda il mago selargino, «ero un ragazzino ma già determinato e sicuro sul fatto che l’illusionismo fosse la mia strada. Da lì sono partite poi una serie di altre esperienze di animazione nei locali del Cagliaritano, feste di compleanno, sino al circo senza animali di Sestu con cui collaboro tuttora, a parte questo periodo di pandemia che ha bloccato tutto il mondo dello spettacolo».

I bimbi sfortunati

Quattro anni fa è nata anche la collaborazione da volontario con l’Anffas, l’associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale. «Con loro vivo emozioni indescrivibili, vedere che si divertono, ridono e si stupiscono mi riempie di gioia, e sono proprio questi i momenti più belli che vivo da mago: sapere che sono riuscito a regalare loro un sorriso di meraviglia. E anche in questo periodo di pandemia che non ci permette di incontrarci come prima, ho cercato di essere comunque presente con video tutorial di magie che ho registrato e inviato ai ragazzi dell’associazione, con la speranza di poterli vedere e riabbracciare presto».

Una carriera premiata di recente con il titolo di socio onorario dell’Ordine magico italiano, l’unico sardo scelto. «Un riconoscimento importante che mi incoraggia a proseguire su questa strada e che mi dà la possibilità di confrontarmi con maghi di esperienza, un’occasione di crescita che cercherò di sfruttare».

Nel frattempo continua la carriera da studente universitario: dopo la laurea in Scienze della comunicazione, Luca Palmieri sta per conseguire anche quella in Filosofia e teoria della comunicazione.

