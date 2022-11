Lezioni per gli automobilisti del futuro 

Il primo progetto - proposto dall’Associazione sarda Polizia locale - punta sull’educazione stradale 2.0. «I bambini potranno utilizzare un simulatore come se fossero alla guida in strada, e alla fine dell’attività verrà rilasciato anche un patentino», spiega l’assessora. Sei incontri in tutto dedicati alle classi quarte e quinte delle scuole primarie. L’altro progetto - “carreralonga”, tradotto “lunga strada” - è stato proposto da una ditta privata e prevede un supporto pedagogico sui giusti comportamenti stradali da adottare. «Una sorta di gioco di ruolo dove i bambini interpreteranno a turno diversi protagonisti: il ciclista, il pedone, l’automobilista», dice l’esponente della Giunta Milia.

Un simulatore di guida e giochi di ruolo per educare i futuri automobilisti quartesi su regole e sicurezza stradale. Due distinti progetti dedicati agli alunni delle scuole primarie in città - e finanziati dal Comune con le risorse incassate dalle multe per le infrazioni stradali - che partiranno nei prossimi giorni. «Una sperimentazione che punta sulla prevenzione e l’educazione, e che contiamo di proseguire anche il prossimo anno», annuncia l’assessora alla Mobilità Barbara Manca dopo il via libera in Giunta.

Il piano

Si parte con due mesi di corsi, novembre e dicembre, e 3.500 euro a disposizione ricavati dai fondi incassati con le sanzioni inflitte agli automobilisti che hanno commesso qualche infrazione nelle strade della città. «Abbiamo deciso di reinvestire una parte dei proventi delle multe per finanziare attività di formazione e sensibilizzazione», spiega Manca.

Il primo progetto - proposto dall’Associazione sarda Polizia locale - punta sull’educazione stradale 2.0. «I bambini potranno utilizzare un simulatore come se fossero alla guida in strada, e alla fine dell’attività verrà rilasciato anche un patentino», spiega l’assessora. Sei incontri in tutto dedicati alle classi quarte e quinte delle scuole primarie. L’altro progetto - “carreralonga”, tradotto “lunga strada” - è stato proposto da una ditta privata e prevede un supporto pedagogico sui giusti comportamenti stradali da adottare. «Una sorta di gioco di ruolo dove i bambini interpreteranno a turno diversi protagonisti: il ciclista, il pedone, l’automobilista», dice l’esponente della Giunta Milia.

La formazione

Fra gli obiettivi c’è quello di far conoscere le regole della strada, i segnali, capire il senso del pericolo, sviluppare consapevolezza e senso critico. «È importante partire con l’educazione stradale sin dalla scuola primaria, formare gli automobilisti diligenti del futuro, i bambini che già oggi sono dei pedoni dei ciclisti anche se nel loro piccolo», sottolinea Manca. Anche alla luce dei tanti incidenti che si verificano in città, l’ultimo di pochi giorni fa nel cuore di Pitz’e Serra. «Puntiamo sulla prevenzione, i risultati si vedranno nel lungo periodo ma è giusto partire con nuove generazioni per sperare in un futuro migliore anche sul fronte della sicurezza stradale», aggiunge Manca.

Progetti studiati insieme all’assessorato alla Pubblica istruzione.

«Abbiamo coinvolto tutte le scuole con entrambi i progetti, e c’è già qualche adesione», commenta l’assessora competente Cinzia Carta. «L’intento, come nel caso dei progetti partiti lo scorso anno, è voler educare i bambini al rispetto delle regole. In questo caso si parla di educazione stradale, ed è bene che sin da piccoli i bambini imparino come ci si deve comportare in strada. Ovviamente puntando sul gioco», dice, «non con la solita lezione frontale, ma coinvolgendoli attraverso attività che li faccia divertire e li stimoli ad imparare».

