L’exploit di Simeone era imprevedibile? 

Con quel poker alla Lazio è già entrato nella storia del Verona, suggellato poi da una doppietta alla Juventus appena sei giorni dopo. Gol pesantissimi e decisivi, tra l’altro, come quello realizzato l’altro ieri allo stadio “Maradona” di Napoli. Il tutto in due settimane. E già era andato in rete contro Genoa e Spezia. Semplicemente Giovanni Simeone. O straordinariamente, punti di vista. Perché qualcosa di simile era impensabile, solo quattro mesi fa. Nemmeno lui ci sperava, forse, pur avendo una voglia pazzesca di rivincita dopo aver ingoiato delusioni su delusioni nell’Isola con errori al limite dell’imbarazzo. Di sicuro, non ci credeva il Cagliari, che in estate lo ha ceduto al miglior offerente (o l’unico?) con tale leggerezza, persino sollievo, come se si stesse liberando di un peso. Il tempo e il campo non gli hanno dato ragione. E mentre il Cholito vola e sogna l’Europa con la sua nuova squadra, i rossoblù sono ultimi in classifica. Il paradosso.

L’ombra di se stesso

Un errore di valutazione da parte del Cagliari, visto poi come è andata. O molto più candidamente, l’argentino aveva necessità di cambiare aria per ritrovare fiducia e ripartire dopo un anno tormentato in cui si divorava i gol come i biscotti a colazione (impossibile dimenticare l’errore sotto porta al “Picco” di La Spezia, tra i tanti). In Sardegna sembrava ormai l’ombra di se stesso, oggi l’autostima fuoriesce da tutti i pori e gli riescono anche le giocate più improbabili. Non ha più paura di sbagliare e, così facendo, si è portato dalla sua parte anche la fortuna (aspetto non decisivo ma abbastanza importante nello score di un attaccante).

Il declino rossoblù

La maglia del Verona come il costume di un supereroe. Perché Simeone è andato oltre ogni più rosea previsione. «A Cagliari avevo segnato 5 reti in 7 partite. Avevo conquistato la nazionale e tutti parlavano di me. Poi ho avuto il Covid e non ho più giocato per diverse situazioni», si è limitato a dire in una recente intervista, senza, però, svelare quali. La crisi profonda del Cagliari è stata indubbiamente una di queste, lui non è poi un giocatore che si esalta nelle difficoltà e il fatto che Di Francesco lo facesse giocare sempre e comunque (lasciando in panchina gli altri, a cominciare da Pavoletti) non lo ha agevolato, tutt’altro. Diversi compagni, soprattutto tra gli altri sudamericani, non hanno poi remato dalla sua parte. E il finale (travolgente) dello stesso Pavoletti, simbolo della salvezza, lo ha oscurato definitivamente. Spingendo allo stesso tempo la società a voltare pagina (anche dal punto di vista tecnico-tattico). E quando ha bussato alla porta l’Hellas, quasi non gli è sembrato vero.