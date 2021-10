L’ex stazione ospiterà i turisti 

In un recente passato il paese aveva cento posti letto, ora sono stati quasi azzerati. Se si esclude un appartamento inserito nel circuito Airbnb ad Arzana non si può pernottare. Un quadro he fa a pugni con le potenzialità turistiche del paese.

Lo sa bene il sindaco Angelo Stochino, 51 anni, subito al lavoro per trovare risorse che possano soddisfare le esigenze dei visitatori che vogliano fermarsi in paese per più di un giorno. Il primo passo in questa direzione è il bando per l’affidamento in concessione dell’ex Stazione, per attività di somministrazione di alimenti e bevande. Con la possibilità però di creare tre stanze. Un primo passo.

Ospitalità

Nella griglia di valutazione dell’offerta, sono previsti dieci punti per progetti di promozione del turismo e per lo sviluppo socio economico attraverso attività ricettiva di ospitalità (Domos). Nelle intenzioni dell’amministrazione la creazione di un itinerario che comprenda diversi servizi in cui l’ex Stazione rappresenta il punto di partenza. «Un primo tassello di una serie di strutture che vogliamo mettere in campo – ha proseguito il sindaco – ma importantissima perché si trova lungo la statale 389, Nuoro - Lanusei. Ci auguriamo possa diventare una struttura ricettiva per il pernottamento». L’auspicio è che entro il 1 dicembre arrivino le offerte. «Speriamo che l’aggiudicazione vada a buon fine – ha spiegato il vice sindaco Marco Pinna (39), – la struttura è importante sia perché si trova in un punto strategico, sia perché sarà il primo di una serie di servizi che vogliamo attivare».

Alberghi