L’ex sindaco e quel favore per il figlio 

Da pacati e istituzionali i toni erano diventati quasi minacciosi. «Mi disse che se non fossi intervenuta non ci sarebbe più stata collaborazione da parte della amministrazione, che all’Arma non sarebbe convenuto». Nadia Gioviale, ex comandante della Compagnia di Mogoro (attualmente alla guida del Nas di Cagliari) ieri in Tribunale ha ricostruito il colloquio avuto con l’allora sindaco di Masullas Mansueto Siuni che le chiedeva di annullare il verbale del figlio, risultato positivo all’alcoltest. La vicenda, risalente al 2017, ha preso tutt’altra strada finendo con un processo per tentata concussione.

In Aula

Ieri rispondendo alle domande della pm Sara Ghiani, la maggiore (che è parte offesa) ha riferito che quando l'ex sindaco si era presentato nel suo ufficio mai si sarebbe aspettata né i toni né i contenuti emersi poi dal colloquio. «Inizialmente i toni erano normali come possono esserci tra rappresentanti istituzionali, poi l’atteggiamento è diventato minatorio» ha detto. Mansueto Siuni (difeso dagli avvocati Raffaele Miscali e Patrizio Rovelli) avrebbe chiesto di intervenire per annullare il verbale stilato dai carabinieri nei confronti del figlio, fermato qualche sera prima e risultato positivo all’etilometro. «Mi disse che se non fossi intervenuta non ci sarebbe stata più collaborazione, che si sarebbe rivolto al prefetto, alla stampa e all’Arma non sarebbe convenuto dopo la vicenda che coinvolse la Compagnia di Mogoro nel 2012» ha detto. La comandante ha precisato di non aver mai temuto per la propria incolumità anche se i toni erano andati oltre quelli di un normale sfogo di un genitore; infine ha ricordato di aver chiuso la chiacchierata dicendo a Siuni di rivolgersi a un legale per un eventuale ricorso.

I testimoni

Dopo davanti al collegio dei giudici (presidente Carla Altieri, a latere Elisa Marras e Serena Corrias) è stato sentito l’appuntato scelto Serra che il 21 ottobre 2017 aveva fermato l'auto condotta da Federico Siuni, figlio dell’ex primo cittadino. Poi l’alcoltest. «Mi disse “ma non lo sai chi sono io? sono il figlio del sindaco” e insisteva perché aspettassimo prima di ripetere il test». I difensori hanno chiesto chiarimenti sulle due relazioni compilate in tempi diversi («la seconda più dettagliata perché c’era stato il ricorso» ha detto l’appuntato); è emerso inoltre che l’etilometro quella sera si era inceppato ed era stato necessario resettarlo.

