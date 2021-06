L’ex scuola popolare, da centro culturale a rudere dimenticato  

C’è chi incuriosito la osserva poco prima di allontanarsi, chi ci parcheggia accanto e si domanda di che si tratti: l’ex scuola popolare dei lavoratori è uno dei luoghi simbolo di Is Mirrionis. Costruita nel 1953 dall’architetto Maurizio Sacripanti, esponente della prestigiosa scuola romana, fu prima asilo – in cui andò anche Emanuela Loi – poi centro sociale e scuola popolare dal 1971 al 1976. Quello che adesso è un rudere in attesa di essere recuperato e per cui il comitato della “Casa del quartiere” si sta battendo, cinquant’anni fa visse la sua stagione più felice che permise a 250 lavoratori di conseguire la licenza media.

L’impegno

«Tutto cominciò quando Giacomo Meloni per iniziativa della parrocchia di Sant’Eusebio fece un sondaggio da cui emerse che oltre il 70% del rione non aveva la licenza media», ricordano Franco Meloni e Giorgio Seguro, due protagonisti dell’esperienza e autori del libro “Lo studio restituito agli esclusi” scritto insieme a Ottavio Olita. «Inizialmente le lezioni si svolgevano nei locali della parrocchia ma poi ci vennero tolti dal parroco di allora Don Antonio Porcu, che vedeva nel nostro progetto troppo politica», rivela divertito Meloni. Nonostante questo, gli animatori della scuola dei lavoratori ottennero il via libera dal cardinale Sebastiano Baggio che apprezzò l’impegno dei ragazzi che nel mentre si trasferirono nella sede della scuola prendendo il posto di alcune assistenti sociali ex Isscal. Da lì cominciò un percorso ispirato a Don Milani e alla Scuola di Barbiana.

Il ricordo

«Furono giorni bellissimi, in cui la cultura e il desiderio di apprendere rendevano le ore lavorative meno stancanti», racconta commossa Graziella Mascia, una delle alunne dell’ex scuola popolare. «Sono la quinta di dieci figli, nel 1971 lavoravo in un ingrosso di dolciumi. Subito dopo aver terminato le ora lavorative, andavo a scuola dalle 20.30 alle 24 con mia sorella Santina, felice di prendere parte a un progetto stimolante». Rigore e serietà, coinvolgimento di personalità di spicco quali Alessandro Riva, Pasquale Mistretta e Umberto Bianchi resero la scuola un punto di incontro importante. «Il recupero dell’ex scuola popolare», dice con fermezza Giorgio Seguro, «è un obiettivo da raggiungere per rilanciare il quartiere. In quei cinque anni c’è stata una reciproca crescita, abbiamo toccato con mano esperienza di vita significative che ci hanno fatto maturare notevolmente. Recuperarla significa rendere il rione promotore di nuovi progetti legati all’arte».

