L’ex ristoratore e il pappagallo Leo: «Noi, inseparabili»  

Sarà capitato a molti di incontrarlo passeggiando nel corso Vittorio Emanuele. Piero Pisano non passa di certo inosservato: a fargli compagnia, appoggiato sulla sua spalla, c’è Leo, un bel pappagallo ara celeste, verde e giallo di circa 5 anni, che di tanto in tanto sembra dargli anche un bacio con il becco. Tutti lo fermano, gli chiedono informazioni, si tolgono curiosità e soprattutto si fanno una foto. Lui ormai ci è abituato: «La gente è incuriosita», spiega. D’altronde non capita tutti i giorni di incontrare una persona che passeggia con un pappagallo appresso.

«Li allevo da trent’anni»

Ma lui, 75 anni, nato a Monserrato ma residente a Pirri, ex macellaio ed ex gestore di due ristoranti a Torre delle Stelle, questi volatili li ama. «Li allevo da 30 anni, comprati da un allevatore nel Lazio. Attualmente ne ho 12, di varie dimensioni. Li tengo liberi dentro casa, stanno nella voliera quando devono mangiare. Sono molto dolci e mansueti e si affezionano al padrone». Il pappagallo Leo fa amicizia con tutti, «si spaventa solo quando sente le sirene dell’ambulanza. È anche appassionato di musica. Fa un verso che assomiglia a un canto ogni volta che sente le note di una canzone». Pisano racconta che, quando c’è una trasmissione dove si esibisce qualcuno e scatta l’applauso, Leo si unisce e dice «bravo». Spesso, quando sua moglie cucina, le fa i complimenti dicendo «buono».

Pisano ribadisce di non aver insegnato loro nessuna parola: «Se vengono allevati appena svezzati, a forza di ascoltarle le imparano e le ripetono. Sono animali molto intelligenti». Anche Ciccio, pappagallo amazzone di 7 anni, ogni tanto si fa sentire: «Se in tv ci sono persone che discutono a voce alta, lui dice loro: “non urlare”. Probabilmente l'ha sentito dire da noi umani». Con Leo va persino a fare la spesa: «Mi lasciano entrare senza problemi, ormai lo conoscono, sanno che non fa del male a nessuno e rimane sempre sulla mia spalla, non scappa via. A volte ci pensa lui a “comprare” le cose: gli piacciono i wafer alla vaniglia perché gli piace il colore della confezione. Col becco ne prende una e io la metto nel carrello per farlo contento». Non è la prima volta che alleva animali esotici: «Ho avuto anche un babbuino, ma ovviamente era più complicato da seguire. Invece i pappagalli non hanno bisogno di molto impegno: gli dai da mangiare, li fai volare un po’ e li porti a spasso e sono contenti. Fanno molta compagnia, soprattutto agli anziani. Li consiglio vivamente».

