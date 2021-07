«L’ex Provinciale 17 è sempre pericolosa» 

Uno striscione con la foto di Edoardo, i fiori appena comprati, una piccola lastra di granito e dei sassolini bianchi attorno. Era addobbato così ieri il punto della ex strada provinciale 17 (oggi in gestione al Comune) in cui un anno fa Edoardo Visconti, mentre rientrava a casa a piedi, perse la vita travolto da un’auto a soli 21 anni. Un tratto buio lungo quasi due chilometri, senza marciapiedi, che collega il paese con locali (tra i quali lo Sciabecco, ristorante-discoteca dove Edoardo aveva trascorso la serata), strutture ricettive e impianti sportivi. Il sindaco Gianluca Dessì, dopo la tragedia, assicurò il massimo impegno da parte sua e dell’amministrazione comunale per realizzare, appunto, marciapiedi e illuminazione. «Quella strada era della Provincia – aveva detto Dessì, in questi giorni fermo ai box per motivi di salute – l’abbiamo acquisita noi nel 2018 proprio per fare le opere che altrimenti la Provincia non avrebbe mai fatto. Abbiamo iniziato con i primi trecento metri, dobbiamo arrivare a due chilometri. Stiamo facendo il possibile per reperire le risorse».

La situazione

Di fatto però oggi ancora nulla è cambiato. Lo sa bene Andrea Massa, il titolare dello Sciabecco: «Quest’anno – spiega – siamo aperti solo come ristorante e stiamo cercando di farci conoscere in questa nuova veste. Non è per nulla semplice, abbiamo anche dovuto fare nuovi investimenti. Purtroppo c’è sempre il problema di un collegamento sicuro con il paese, e cioè marciapiedi, piste ciclabili e illuminazione. Nessuna polemica, riconosco anzi al sindaco Dessì un certo impegno in questo senso. Al momento però non è stato fatto nulla e io, assieme ad altre attività di questa zona, ci sentiamo un po’ dimenticati».

Reazioni politiche

Una “dimenticanza” messa in evidenza dal consigliere di minoranza Pino Gagliardo: «A mio avviso – dice – i lavori sulla ex provinciale 17 sono una priorità, soprattutto dopo quello che è accaduto lo scorso anno. Son riusciti a reperire fondi per asfaltare altre strade e per realizzare nuove piazze, perché in periferia niente»? Un piccolo tratto è stato realizzato «ma i lavori – aggiunge Gagliardo - sarebbero dovuti partire dal paese verso la periferia e non il contrario, è una scelta che non capisco. Mi auguro, in ogni caso, che si proceda al più presto per completare il collegamento».

Che si sta procedendo lo assicura il vicesindaco e assessore al bilancio Maurizio Marci: «Il progetto definitivo – spiega Marci - è stato approvato lo scorso 5 maggio per un importo di 2,5 milioni di euro. Abbiamo previsto la realizzazione sulla ex provinciale 17, dall’incrocio di via del Porto sino a via dei Cormorani, di marciapiedi e piste ciclabili in ambo i lati sia per la sicurezza che per incentivare la mobilità sostenibile. Il tratto sarà illuminato e saranno risolti i problemi idraulici della zona». Marci aggiunge che “questo è solo uno dei tanti progetti che stiamo portando avanti con l’obiettivo di implementare sicurezza, mobilità sostenibile e decoro urbano e di decongestionare il traffico».

