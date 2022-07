L’ex primario torna dalla Francia 

Due anni fa, aveva chiesto un periodo d’aspettativa perché aveva deciso di investire sulla propria crescita personale in un ospedale francese. La dirigenza del San Francesco gli aveva negato l’aspettativa. Per questo lui, il primario del Pronto soccorso di Nuoro, Stefano Sau, si era dimesso. Ieri il medico è ritornato in Sardegna e ha ripreso servizio proprio nel reparto d’emergenza e urgenza del nosocomio nuorese. Un contratto ma non da primario. «Ritorno a casa, dove ho lasciato tanti amici», dice Sau. Un rinforzo nel sistema di emergenza urgenza della sanità nuorese, che arriva proprio nel giorno in cui, dopo lo stop all’ambulanza di Torpè, scatta la fine convenzione anche per due ambulanze base del 118 a Nuoro. È scaduta la convenzione con le associazioni stipulata per la pandemia. In città ora il servizio sarà nuovamente garantito da due ambulanze base e una medicalizzata.

Primario senza reparto

Dottor Sau spiega la scelta che lo ha riportato a Nuoro: «Nella mia carriera professionale ho in progetto un concorso in Sardegna, ho chiesto all’ospedale francese la possibilità di partecipare, ed eccomi qui. Il contratto mi dava la possibilità entro cinque anni di richiedere una integrazione. Sono molto contento di tornare in una città come Nuoro, dove in 14 anni ho lasciato tanti amici». Pochi dettagli sul suo prossimo progetto professionale.

Emergenza 118

La buona notizia fa da contraltare alla polemica sulla chiusura del 118 a Torpè, a cui si aggiunge anche lo stop per due ambulanze di base h24 a Nuoro. In virtù dell’emergenza pandemica infatti, anche a Nuoro, il sistema del 118 si era rinforzato. Da ieri però due delle ambulanze non saranno più in campo. A Nuoro ne rimangono due base, di cui solo una h24, e la medicalizzata. «Con lo stato di emergenza pandemica - spiega da Areus Antonio Maria Soru - i volontari erano stati autorizzati a svolgere attività sino alla fine dello stato d’emergenza il 30 marzo. In Sardegna si era deciso di prolungare il servizio fino al 30 giugno. Una data che coincide con il potenziamento del 118 nelle stazioni turistiche, le ambulanze saranno riposizionate. Per il futuro - aggiunge Soru - Areus ha allo studio un nuovo piano regionale di dislocazione, nella nuova organizzazione anche Torpè potrebbe riprendere servizio».