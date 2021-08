L’ex politico in guerra contro il degrado 

«Potrei essere un inviato del Comune per segnalare le situazioni di degrado che, inevitabilmente, assediano Sanluri, ma non essendo gradito agli inquilini del Municipio mi affido a Facebook per raccontare la città che vorrei». Ottavio Mocci, 81 anni, nel 1995 è stato vicesindaco nella Giunta di Antonello Mancosu. Abbandonata la politica, in questi due ultimi anni è tornato ad occuparsi della cosa pubblica in un modo piuttosto inconsueto: «Tutte le mattine visito in lungo ed in largo il mio paese e col cellulare immortalo in un video ciò che non va, con commenti e fotografie».

Le segnalazioni

Occhio elettronico puntato su buche, rifiuti, illuminazione, manutenzioni, verde, degrado, parcheggi, fontane, chiese, concittadini illustri ignorati e quant’altro si riscontra nella vita quotidiana. «Non cerco – mette le mani avanti Mocci - né popolarità né ricompense, ancora meno una poltrona politica, non ho l’età. L’obiettivo è che gli amministratori prendano in carica i problemi, magari con un ordine di priorità degli interventi». La delusione è che «passano giorni o mesi prima di eliminare gli ostacoli che impediscono alla città di essere migliore. Comprensibile quando si tratta di opere che richiedono soldi, ingiustificabile per le piccole cose. Per svuotare un cestino stracolmo di rifiuti e circondato da una mini discarica ci sono voluti 20 giorni». Un cattivo esempio per i bambini che «dovrebbero essere coinvolti attivamente in situazioni che possano influenzare le loro vite».

Il verde pubblico

L’ultimo video riprende il taglio di una pianta di ulivo in via San Martino. «Una mattina –ricorda Mocci - ho trovato l’aiuola vuota e il marciapiede recintato per lavori in corso. I ben informati mi hanno detto che l’albero sarebbe stato sacrificato per far posto a un gazebo utile ad un negozio di prossima apertura. Che tristezza». Identica sorte era capitata a un albero davanti alle poste: «Grande e maestoso. Dissero che era malato, che l’avrebbero sostituito, che avrebbero messo delle panchine, un posto ideale per gli utenti in fila per accedere al servizio. Le panchine sono arrivate, ma dell’ombra della pianta neppure l’ombra».

Decoro urbano

La problematica delle strade e delle piazze sporche, piene di erbacce e di rifiuti è al centro dell’attenzione dell’amministrazione che sta investendo parecchio per una “Sanluri pulita”. Mocci non perde occasione per segnalare il degrado. «Non mi diverto, lo faccio per una città a misura di turista. La piazzetta davanti alla sede della Pro Loco è un immondezzaio a cielo aperto. Come la centralissima via Garibaldi, l’esterno della chiesa San Sebastiano, i cortili delle scuole piene di sterpaglie. Molte persone mi aiutano a scovare le negligenze del Comune o anche la Assl, come la volta della fila sotto la pioggia dei pazienti che si recano al poliambulatorio di via Bologna. Dopo il mio video sono arrivate le pensiline. Spero che arrivino anche i parcheggi davanti alla struttura, soprattutto per quelli per i disabili».

