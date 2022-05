L’ex mattatoio riparte dallo sport 

Ma non solo. Non saranno delusi infatti nemmeno gli sportivi: «All’esterno è prevista la realizzazione di quattro campi da tennis – spiega ancora Pierpaolo Erbì - ma anche un chiosco. Vogliamo regalare ai cittadini di Santa Giusta come anche dei paesi limitrofi un’area dove trascorrere il proprio tempo libero. Entro giugno si saprà l’esito del bando. Ma siamo fiduciosi proprio per la validità del progetto”.

Per ridare vita a questa enorme struttura fatiscente di circa mille metri quadrati, un tempo utilizzata per la macellazione degli animali, il Comune lagunare ha presentato un progetto da 900 mila euro. È prevista sia la trasformazione dell’immobile con una ristrutturazione importante, ma soprattutto l’ampliamento. «La comunità, se il nostro progetto verrà premiato, avrà un centro sportivo e cultura d’eccellenza - spiega il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Erbì - Il progetto prevede la realizzazione di più aree. Una sarà dedicata al coro polifonico del paese e a chi si dedica all’attività canora, un’altra alle attività educative promosse dal Servizio sociale del Comune».

Da struttura degradata e spesso meta dei vandali a centro sportivo culturale. Questo sarà il destino dell’ex mattatoio di Santa Giusta, la struttura che si trova a “Sa Terrixedda”, tra la zona artigianale e Cuccuru e Portu. Il Comune, guidato dal sindaco Andrea Casu, pochi giorni fa si è candidato a partecipare al bando di rigenerazione urbana promosso dal Ministero dell’Interno. La gara è finalizzata alla realizzazione di interventi relativi a aree e immobili di proprietà pubblica e di pubblico interesse. L’auspicio è quello di migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale del paese.

Il progetto

Per ridare vita a questa enorme struttura fatiscente di circa mille metri quadrati, un tempo utilizzata per la macellazione degli animali, il Comune lagunare ha presentato un progetto da 900 mila euro. È prevista sia la trasformazione dell’immobile con una ristrutturazione importante, ma soprattutto l’ampliamento. «La comunità, se il nostro progetto verrà premiato, avrà un centro sportivo e cultura d’eccellenza - spiega il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Erbì - Il progetto prevede la realizzazione di più aree. Una sarà dedicata al coro polifonico del paese e a chi si dedica all’attività canora, un’altra alle attività educative promosse dal Servizio sociale del Comune».

Tennis e svago

Ma non solo. Non saranno delusi infatti nemmeno gli sportivi: «All’esterno è prevista la realizzazione di quattro campi da tennis – spiega ancora Pierpaolo Erbì - ma anche un chiosco. Vogliamo regalare ai cittadini di Santa Giusta come anche dei paesi limitrofi un’area dove trascorrere il proprio tempo libero. Entro giugno si saprà l’esito del bando. Ma siamo fiduciosi proprio per la validità del progetto”.

Il degrado

Negli anni la struttura, particolarmente interessante anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ha avuto diverse funzioni. Per un periodo è stata utilizzata per organizzare eventi. Ancora oggi, nonostante non sia accogliente, ospita le prove del coro polifonico. Nel frattempo però è stata raggiunta diverse volte dai vandali. «Non cantiamo le volte che sono state danneggiate le serrature - ha detto Erbì - come anche gli infissi». Ma la firma dei vandali è ben visibile anche dall’esterno. Tutte le pareti sono state imbrattate con le bombolette spray.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata