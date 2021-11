L’ex maresciallo ora siede in Consiglio 

«Abbiamo perso di dieci voti e da parte mia c’è un grande rammarico. Se fossi andato a trovare due famiglie di San Basilio che abitano a San Vito e che non avevano intenzione di votare forse oggi non staremo qui a parlare di sconfitta. Ma io sono fatto così, non mi piace andare a bussare casa per casa per chiedere il voto».

Un exploit che però non è servito a far vincere la lista di cui faceva parte.

Oggi Angelo Padiglia, 61 anni, ex maresciallo dei carabinieri originario di Ardauli e stimato in tutto il Sarrabus (ha prestato servizio a Muravera, a San Vito e poi ancora a Muravera per chiudere la carriera con il grado di luogotenente), con 118 preferenze è stato fra i più votati alle ultime elezioni amministrative di San Vito, il paese dove ha scelto di stabilirsi.

Sei anni fa, quando andò in pensione, si disse pronto ad impegnarsi in politica.

Sei anni fa, quando andò in pensione, si disse pronto ad impegnarsi in politica.

Oggi Angelo Padiglia, 61 anni, ex maresciallo dei carabinieri originario di Ardauli e stimato in tutto il Sarrabus (ha prestato servizio a Muravera, a San Vito e poi ancora a Muravera per chiudere la carriera con il grado di luogotenente), con 118 preferenze è stato fra i più votati alle ultime elezioni amministrative di San Vito, il paese dove ha scelto di stabilirsi.

Un exploit che però non è servito a far vincere la lista di cui faceva parte.

«Abbiamo perso di dieci voti e da parte mia c’è un grande rammarico. Se fossi andato a trovare due famiglie di San Basilio che abitano a San Vito e che non avevano intenzione di votare forse oggi non staremo qui a parlare di sconfitta. Ma io sono fatto così, non mi piace andare a bussare casa per casa per chiedere il voto».

Qualche titubanza anche prima di accettare la candidatura?

«Avevo una sola paura, fare una figuraccia. Non ho parenti a San Vito. Altre persone in passato si sono candidate e hanno preso pochissimi voti. Ne ho parlato anche in famiglia, l’obiettivo era raggiungere quaranta preferenze. Ne sono arrivate tre volte tanto senza che facessi una gran campagna elettorale. Ho pagato la stampa di cinquecento santini e ne ho distribuito appena cinquanta».

La sconfitta comunque brucia.

«Direi una bugia se dicessi il contrario. Ma io sono uno sportivo e accetto le sconfitte. Certo è che la metà dei sanvitesi ha votato per la nostra lista, quella di Prospettiva San Vito. E questo lo ribadirò sempre».

Marco Antonio Siddi, il sindaco che ha rivinto le elezioni, non potrebbe comunque fare bene?

«Me lo auguro per San Vito, il paese dove ho scelto di vivere. La verità però è che troppe volte il sindaco predica bene ma razzola male. Cioè, dice una cosa ma poi agisce diversamente. Noi siamo disposti a collaborare, vedremo».

Lei è un grande sportivo, ha allenato tantissime squadre di calcio e tutt’ora guida il San Vito in seconda categoria. Il sindaco ha portato avanti il progetto per il rifacimento del campo sportivo. I lavori per 600mila euro dovrebbero iniziare a breve. È soddisfatto?

«Io chiesi il manto in sintetico all’attuale sindaco sei anni fa e allo stesso tempo gli dissi che il campetto che voleva realizzare alle scuole medie sarebbe stato uno sperpero di soldi. Mi rispose che all’epoca non poteva contrarre mutui. Oggi finalmente il mutuo è stato contratto. Il nuovo impianto sarà fondamentale anche dal punto di vista sociale, sarebbe bello cioè organizzare eventi di ogni tipo e coinvolgere le scuole. Resta lo spreco del campetto, del tutto inutilizzato».

Se avesse vinto le elezioni avrebbe fatto l’assessore allo sport?

«No, mi sarei impegnato nel sociale. Da uomo di sport mi sono reso conto di quante situazioni difficili ci siano a San Vito e nel Sarrabus. Avrei dato tutto me stesso per risolverle. Per quel che posso lo farò dai banchi dell’opposizione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata